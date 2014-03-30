Hoffenheim şampiyondan puan kopardı



Bundesliga’nın 28’nci haftasında Bayern Münih, kendi seyircisi karşısına Bundesliga tarihinin en erken şampiyonu olarak ilk kez çıktı. Bavyera ekibi, bahardan kalma bir günde oynanan maçta Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Teknik direktör Pep Guardiola salı günü (01 Nisan) deplasmanda Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını düşünerek bir çok as futbolcusunu dinlendirdi. İlk düdük öncesi Manuel Neuer, Jerome Boateng, David Alaba, Philipp Lahm, Arjen Robben, Thomas Müller ve Mario Mandzukic gibi yıldızlar saha kenarında ya da tribündeydi.

Beş gün önce erken şampiyonluk kutlayan takımın yedek isimlerden kurulu 11’i, elbette maça as oyuncular kadar iyi başlayamadı. Bayernli oyuncuların yaşadığı uyum sorununu Hoffenheimlı Anthony Modeste değerlendirdi ve takımını öne geçirdi (23.). Aynı dakikalarda Bayernli Thiago sakatlanarak oyunu terk etti. İspanyol oyuncunun sezonu kapatmış olmasından endişe ediliyor. Thiago’nun yerine kaptan Philipp Lahm’ın girmesiyle Bavyera ekibi oyuna yeniden asılmaya başladı. Ev sahibi takım Claudio Pizarro’nun 2 (31./40.) ve Xherdan Shaqiri’nin (34.) dokuz dakika içinde attığı gollerle iki farklı öne geçti. Konuk takımdan Sejad Salihoviç’in serbest vuruş golü ilk yarının 3-2’lik skorunu ortaya çıkardı. İkinci yarıda rakip kalede daha fazla gol girişiminde bulunan Hoffenheim bunun da karşılığını aldı 74’üncü dakikada Roberto Firmino’nun attığı gol hem maçın skorunu belirledi hem de Bayern Münih’in 19 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bayern Münih’in şimdi en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı "sadece" 23'e indi.

Marco Reus'tan hat-trick

Doğrudan düşme sırasında olan Stuttgart, 28’inci haftada ağırladığı Borussia Dortmund karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-siyahlıların genç yıldızı Marco Reus, attığı 3 golle 3 puanı Dortmund’a kazandırdı. Borussia Dortmund savunmasının ilk dakikalardaki hatalarını iyi değerlendiren Christian Gentner (9.) ve Martin Harnik (19.) takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ancak Reus önce 30’uncu dakikada farkı 1’e indirdi. Ardından 68’inci dakikada Stuttgartlı Georg Niedermeier, Robert Lewandowski’yi ceza alanı içinde düşürünce konuk takım penaltı kazandı. Bu arada Niedermeier de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı gole çeviren Reus skora denge getirirken 82’nci dakikada kaydettiği golle Dortmund’un 3-2’lik galbiyetini ilan etti. Borussia Dortmund puanını 55 yaparak ikinciliğini korudu. Stuttgart ise düşme hattından çıkma fırsatını kullanamayarak 17’ncilikte kaldı.

Leverkusen ile Braunschweig puanları paylaştı

Bayer Leverkusen, Eintracht Braunschweig’a yine diş geçiremedi. Sezonun ilk yarısındaki maçta yenildiği lig sonuncusu karşısında kırmızı-siyahlılar, bu kez sahasında 1-1 berabere kaldı. Konuk Braunschweig Ken Reichel ile öne geçerken (47.), Stefan Kießling (53.) kısa süre sonra penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Böylece Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi’ne katılım yolunda tökezlerken, Braunschweig’ın rakibinden aldığı 1 puanın ligde kalmasına ne kadar yardımcı olacağını önümüzdeki haftalar gösterecek.

Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenen Wolfsburg, dördüncü sıradaki Bayer Leverkusen ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. "Kurtlar" geriye düştüğü maçı çevirmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Wolfsburg, Eintracht Frankfurt'un Stefan Aigner ile bulduğu gole (11.) ancak bir saat sonra Ivica Olic ile karşılık verdi (69.). Maçın skorunu 35 metreden attığı şık golle savunmacı Naldo belirledi (89.).

Augsburg engelini 3-0’lık skorla geçen Mainz, bu sezonki en farklı galibiyetini alarak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefine biraz daha yaklaştı. Mainz, Niko Bungert (23.), Augsburg kalecisi Marwin Hitz'in kendi kalesine (38.) ve Johannes Geis’ın golleriyle (83.) rakibi karşısında hak ettiği bir galibiyet aldı.

Freiburg yükselişe geçti

Cumartesi’nin akşam maçında Freiburg, kendisi gibi kümede kalma mücadalesi veren Nürnberg’i 3-2 yenerek çok önemli bir 3 puan aldı. Ev sahibi takım, iki kez geriye düştüğü maçta mücadeleci futbolunun karşılığını gördü. Freiburg Pavel Krmas (23.), penaltıdan Admir Mehmedi (53.) ve Felix Klaus'un attığı (65.) gollerle son dört maçında üçüncü galibiyetini aldı. Emanuel Pogatetz (6.) ve Josip Drmic’in penaltıdan attığı 16’ncı sezon golü (45.) şiddetle puana ihtiyacı olan Nürnberg’e yetmedi. Pogatetz, 4'üncü uzatma dakikasında gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Cuma günü oynanan 28’inci haftanın açılış maçında, Hertha Berlin, baba olan ve bu yüzden Berlin’de kalan as kalecisi Thomas Kraft olmadan geldiği Schalke deplasmanında rakibine 2-0 mağlup oldu. Schalke rakibi karşısında Chinedu Obasi (16.) ve Klaas Jan Huntelaar’ın (46.) golleriyle sonuca gitti. Son haftalarda teknik direktör Jens Keller’in oyunda daha fazla yer verdiği Türk asıllı genç oyuncu Kaan Ayhan, Hertha karşında 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans sergiledi. Kaan’ın ilk dakikalarda kullandığı şık serbest vuruş, üst direkte patladı. Mavi-beyazlılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım sırası olan üçüncülükteki yerini sağlamlaştırdı. Altı haftadır kazanamayan Hertha Berlin orta sıralara inerken Avrupa kupalarına katılma hedefinden de uzaklaştı.

Bundesliga’nın pazar maçlarında bugün (30 Mart) Borussia Mönchengladbach Hamburg’u konuk ederken (TSİ 16:30), Tayfun Korkutlu Hannover 96’nın konuğu Werder Bremen olacak (TSİ 18:30).