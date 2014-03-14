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Dünya
Deutsche Welle

Hoeneß'den anlamlı karar

3,5 yıl hapse mahkûm olan Alman futbol adamı Uli Hoeneß, aldığı kararla Almanya gündemini sarstı.

14 Mart 2014 14:28


Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 28 milyon 462 bin Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Uli Hoeneß, üç yıl altı ay hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme, Hoeneß'i davada görülen altı maddeden suçlu bulmuştu.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Uli Hoeneß, Bayern Münih kulüp başkanlığından, hemen geçerli olmak üzere istifa ettiğini duyurdu.

Hoeneß, ayrıca hapis cezası kararını temyize götürmeyeceğini, cezayı kabul ettiğini kaydetti.

Hoeneß, yazılı açıklamasında, "Vergi kaçırmış olmak benim hayatımın hatasıydı. Bunun sonuçlarına katlanacağım" ifadesine yer verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanUli HoeneßAlmanyaEyalet Yüksek MahkemesiEuroHoeneßUli Hoeneß Bayern MünihDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr NH/GA

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