Hoeneß'den anlamlı karar



Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 28 milyon 462 bin Euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan Uli Hoeneß, üç yıl altı ay hapse mahkûm edilmişti. Mahkeme, Hoeneß'i davada görülen altı maddeden suçlu bulmuştu.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Uli Hoeneß, Bayern Münih kulüp başkanlığından, hemen geçerli olmak üzere istifa ettiğini duyurdu.

Hoeneß, ayrıca hapis cezası kararını temyize götürmeyeceğini, cezayı kabul ettiğini kaydetti.

Hoeneß, yazılı açıklamasında, "Vergi kaçırmış olmak benim hayatımın hatasıydı. Bunun sonuçlarına katlanacağım" ifadesine yer verdi.