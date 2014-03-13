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Dünya
Deutsche Welle

Hoeneß hapse mahkum edildi

Bayern Münih Futbol Kulübü'nün Başkanı Uli Hoeneß'in davasında karar açıklandı. Mahkeme, Hoeneß'i üç yıl altı ay hapse mahkum etti. Karara ilişkin farklı tepkiler geldi.

13 Mart 2014 19:09


Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, perşembe günü okunan karar hükmünde, Bayern Uli Hoeneß'in, 28,462 milyon Euro vergi kaçırmak suçundan üç yıl altı ay hapse mahkûm edildiği açıklandı. Mahkeme, Hoeneß'i davada görülen altı maddeden de suçlu buldu.

Mahkeme sözcüsü Andrea Titz, Hoeneß'in karar hükmünün ardından tutuklanmadığını duyurdu. Uli Hoeneß'in avukatı Hanns Feigen ise kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

Uli Hoeneß, vergi kaçırdığını itiraf etmiş ancak savcılık itirafın yeterli olmadığını belirterek, sanık hakkında beş yıl altı ay hapis cezası talep etmişti.

Bayern Münih Başkanı kendini ihbar ettiğinde 3,5 milyon euro vergi kaçırdığını itiraf etmişti. Temyiz için bir hafta zarfında bir üst mkahkemeye başvurulması gerekiyor. Kararın temyizden dönmemesi durumunda Hoeneß'in hapis yatması gerekecek.

Futbol camiasından tepkiler

Alman Futbol Federasyonu başkanı Wolfgang Niersbach, sürecin tüm işleyiş aşamalarının kendilerini de son günlerde şaşırttığına dikkat çekerek, Hoeneß'in Bayern Münih ve Alman futboluna yaptığıkatkılarının, dava sürecinin dışında tutulacağını belirtti.

Alman Profesyonel Kulüpler Birliği Başkanı Reinhard Rauball ise mahkemenin kararı hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda aldığını ifade etti. Rauball, böyle ağır bir cezanın yasada öngörüldüğünü söyledi.

Bayern'in Facebook sayfası kilitlendi

Kararın açıklanmasıyla birlikte kulübün resmi Facebook sayfası yoğunluk nedeniyle bir süre ulaşım dışı kaldı. Taraftarlar karar konusunda ikiye bölündü. Bazı Bayernliler vergi kaçakçılığı nedeniyle verilen hükmün doğru olduğunu savunurken, diğerleri ise başkanlarını yalnız bırakmamaları gerektiği mesajları veriyor.

Sosyal paylaşım platformu Twitter'de de büyük bir hareketlilik oldu. Satte konuyla ilgili yaklaşık 23 bin Twit atıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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