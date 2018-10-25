Hobisini mesleğe dönüştürdü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, 3 yıl önce, evde hobi olarak keçeden çanta yapmaya başlayan Saliha Kartal (41), kendisini geliştirerek, hediyelik eşya dükkanı açtı.

Kent merkezinde oturan, evli ve 2 çocuk annesi Saliha Kartal, 2015 yılında hobi olarak evinde keçeden çanta yapmaya başladı. Yapımını bitirdiği çantaları ablası aracılığıyla satan Kartal, kendisini geliştirerek, keçeden hediyelik eşya yapımına başladı. İşleri iyi giden Saliha Kartal, 2 yıl önce, Taşhan\'da eşi lise öğretmeni Cemal Kartal\'ın da yardımıyla dükkan açtı. İş yerinde sipariş üzerine hediyelik eşya yapan Kartal, yerli- yabancı turistlere satış yapıyor.

Hobi olarak bu işe başladığını anlatan Saliha Kartal, \"Çocuklar büyüyüp de evde boş kalınca eşime de yardımcı olmak için çanta yapmaya başladım. Dükkan açmak bizim aklımızda hiç yoktu. Bizim için büyük bir hayaldi. Bir gün eşime dükkan var demişler. Bize de dükkanın fiyatı makul geldi. Biraz borçlanarak dükkanı açtık. Çevremdeki insanlar çok hoş karşılamadılar. Keçe işe ile dükkan olmayacağını söylediler. Eşim bana çok destek oldu. \'Eşim batarsak batarız, çıkarsak çıkarız\' dedi. Cesareti o verdi bana, öyle başladık. Dükkanı ilk açtığımda gece 3\'lere kadar dikiş diktiğim oldu. Bu dükkan hep el emeği ile doldu. Dışarıdan bir şey koyamadık. Hep yaptıklarımızı koyduk. Ben sipariş üzerine çalışıyorum. Özellikle çocuk gelişiminde okuyan öğrencilere çok yardımcı oluyorum. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlere çok satış yapıyorum. Hammadde olan keçeyi alıyorum, burada işliyorum\" dedi.

Dükkanında keçeden farklı süs eşyaları ve çantalar yapan Saliha Kartal, fiyatlarının 3 liradan başlayıp, ürünün cinsine göre artış gösterdiğini söyledi.

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