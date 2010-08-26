-HJK HELSİNKİ: 0 - BEŞİKTAŞ: 1 (İLK YARI) HELSİNKİ (A.A) - 26.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımları arasında yapılan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı takım, 1-0 önde kapadı. İlk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, Guti, Ernst ve Necip üçlüsüyle orta sahanın hakimiyetini eline alıp rakibini önce durdurmayı ve ardından hücumda organize olmayı amaçladı. Erken bir gol atıp skor dezavantajını gidermeye çalışan HJK Helsinki karşısında siyah-beyazlı takım, ilk bölümlerde kontrollü olmaya çalıştı. Topu yere indirip pas organizasyonlarıyla hücuma kalkmaya çalışan Beşiktaş, 15. dakikada Quaresma'nın güzel golüyle öne geçti. Galibiyet golüyle birlikte rakibinin direncini kıran siyah-beyazlı ekip, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. İlk yarıda rakibine iki pozisyon veren, ancak kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, kalan dakikalarda hücumda etkili olamadı ve Quaresma'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 15. dakikada organize gelen Beşiktaş, Quaresma'nın uzak mesafeden attığı güzel golle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Pelvas'ın sağdan ortasına arka direkte topla buluşan Bah, meşin yuvarlağa ayak koydu. Ancak Ekrem'in ayağına çarpan top kornere çıktı. 28. dakikada Mattia'nın soldan kullandığı korner atışında, arka direkte topla buluşan Bah, meşin yuvarlağı kafayla altıpasa gönderdi. Müsait durumda topla buluşan Magnusson'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı. Beşiktaş, tek pozisyon bulduğu maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Stat: Sonera Hakemler: Peter Rasmussen, Niels Hoeg, Lars Rix (Danimarka) HJK Helsinki: Wallen, Sumusalo, Magnusson, Fowler, Scapini, Westo, Pelvas, Bah, Ojala, Mattia, Makeli Beşiktaş: Cenk, Ekrem, Zapotocny, Ferrari, İsmail, Hilbert, Necip, Ernst, Guti, Quaresma, Bobo Gol: Dk. 15 Quaresma (Beşiktaş) Sarı Kart: Dk. 38 Fowler (HJK Helsinki)