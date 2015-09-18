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Dünya
Deutsche Welle

Hızlı trende operasyon

Amsterdam-Paris seferini yapan bir yolcu treninde operasyon düzenlendi. Silahlı olduğu öne sürülen bir kişi Hollandalı özel timlerin düzenlediği operasyonda yakalandı.

18 Eylül 2015 22:17


Yetkililerce verilen bilgiye göre, Amsterdam'dan Paris'e giden Thalys hızlı trenine son
anda bindiği öğrenilen bir kişi kendini tuvalete kilitledi.

Güvenlik güçleri treni Rotterdam'da durdurarak tüm yolcuları tahliye etti. Ağır silahlı
özel harekât timleri, silahlı olduğu ileri sürülen şüpheliyi yakaladı.

Polis, şüphelinin kimliği ve silahlı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama
yapmadı. Thalys şirketinden yapılan açıklamada, "durumun kontrol altına alındığı ve
yolcuların tehlikede olmadığı" belirtildi.  

Thalys treninde geçen ay saldırı önlenmişti

Amsterdam-Paris seferini yapan Thalys firmasına ait trende geçen ay bir saldırı
girişimi önlenmişti. Kalaşnikof marka tüfek, bir tabanca ve bir falçatayla trene binen
Fas kökenli Eyüp El Hazani'nin etrafa rastgele ateş açtığı, bunun üzerine yolcuların
müdahale ettiği bildirilmişti. Saldırgana müdahale eden yolcular, Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından onur nişanı ile ödüllendirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Amsterdam-ParisHollandalıAmsterdam ParisThalysRotterdamFasEyüp HazaniFransa CumhurbaşkanıFrançois HollandeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/rtr/NH/BD

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