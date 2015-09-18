Hızlı trende operasyon



Yetkililerce verilen bilgiye göre, Amsterdam'dan Paris'e giden Thalys hızlı trenine son

anda bindiği öğrenilen bir kişi kendini tuvalete kilitledi.

Güvenlik güçleri treni Rotterdam'da durdurarak tüm yolcuları tahliye etti. Ağır silahlı

özel harekât timleri, silahlı olduğu ileri sürülen şüpheliyi yakaladı.

Polis, şüphelinin kimliği ve silahlı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama

yapmadı. Thalys şirketinden yapılan açıklamada, "durumun kontrol altına alındığı ve

yolcuların tehlikede olmadığı" belirtildi.

Thalys treninde geçen ay saldırı önlenmişti

Amsterdam-Paris seferini yapan Thalys firmasına ait trende geçen ay bir saldırı

girişimi önlenmişti. Kalaşnikof marka tüfek, bir tabanca ve bir falçatayla trene binen

Fas kökenli Eyüp El Hazani'nin etrafa rastgele ateş açtığı, bunun üzerine yolcuların

müdahale ettiği bildirilmişti. Saldırgana müdahale eden yolcular, Fransa

Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından onur nişanı ile ödüllendirilmişti.

