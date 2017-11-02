Hız teknesinde 16 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na hız teknesiyle geçmeye çalışan 16 kaçak ve 1 Türk organizatör, teknenin motor arızası yapmasıyla Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Akyarlar Mahallesi yakınlarından bindikleri 8 metrelik \'Ş.Ural\' isimli hız teknesiyle İstanköy\'e geçmeye çalışan 8\'i erkek, 5\'i kadın, 2\'si çocuk toplam 15 Suriyeli ile Rus uyruklu 1 kadın ve 1 Türk organizatör, Ali Hoca Burnu açıklarında teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başladı. Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı denizin ortasında sürüklenen kaçakları fark etti. Yakalanan grup, Bodrum\'a getirilirken, organizatör, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kaçaklar ise Muğla Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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