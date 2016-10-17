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BBC Türkçe

Hitler'in doğduğu ev yıkılacak

Avusturya Hükümeti, Nazi sempatizaları için bir anıta dönüşmesini engellemek için eski Adolf Hitler'in doğduğu evin yıkılacağını açıkladı

17 Ekim 2016 22:06

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, Nazi sempatizanları için bir anıta dönüşmesini engellemek için eski Nazi lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin istimlak edilip, yıkılacağını açıkladı. Braunau am Inn'deki evin sahibi, binayı satmaya yanaşmıyordu.

Ancak İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, evin istimlak edilerek yıkılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Evin yerine yardım örgütlerinin kullanacağı başka bir bina yapılacak.

Meclis'in yakında evin istimlak edilmesine izin verecek bir yasa geçirmesi bekleniyor.

Hitler, Nisan 1889'da bu evde dünyaya geldi.

Ev 1972'de devlete kiralandı. Burası yıllar boyunca engelli çocuklar için bir merkez olarak kullanıldı.

Ancak evin tadilatına izin vermeyen ev sahibi Gerlinde Pommer ile hükümet arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bina 2011'den beri boş.

Mahalle sakinleri, üzerinde hiç bir işaret olmamasına rağmen evin Neo Nazilerin ilgi odağı olduğunu söylüyor.

Evin geçmişine ilişkin tek işaret, önündeki bir taşa kazınmış "Faşizme bir daha asla. Milyonlarca ölünün anısına" sözleri.

Hitler'in adı hiçbir yerde geçmiyor.

Evin nasıl kullanılacağına konusunda daha önce farklı öneriler ortaya atılmıştı. Bunlar arasında evin apartman dairelerine dönüştürülmesi, yetişkinler için bir eğitim merkezi, müze ya da Nazizm karşıtı çalışmalar yürütecek bir merkez haline getirilmesi de var.

Evin tatamen yıkılması da öneriler arasındaydı. Frantz Klintsevich adlı bir Rus milletvekili, evi satın alıp sonra da havaya uçurmayı teklif etmişti.

Hitler, 1933'ten 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sonundaki ölümüne kadar Nazi Almayası'nın lideriydi.

1939'da Polanya'yı işgal ederek savaşı başlatan Nazi rejimi, çoğu Yahudi milyonlarca insanı öldürdü.

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