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Spor

Hırvatların derbi kabusu 

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 yenilerek, derbilerdeki galibiyet hasretini sürdürdü

03 Aralık 2017 15:36

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Galatasaray, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında konuk olduğu Beşiktaş\'a 3-0 yenilerek, derbilerdeki galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray, Hırvat teknik adam Tudor yönetiminde çıktığı 4\'üncü derbi karşılaşmasından da sahadan gol dahi atamadan ayrıldı. 
Süper Lig\'de Anadolu takımlarına karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken ancak derbilerde galibiyet alamayan Tudorlu Galatasaray\'ın bu durumu, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş\'ı çalıştıran vatandaşı Slaven Bilic\'i anımsattı. Tıpkı kendisi gibi Hırvat olan Slaven Bilic\'de Beşiktaş\'ı yönettiği 2 sene boyunca Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 8 derbiden de galibiyet alamadan sahadan ayrılmıştı. 
Derbilerde takımı iyi yönetemeyen, taktik ve teknik açıdan iyi hazırlamayan ve yaptığı oyuncu tercihleri ile sürekli eleşterilin Slaven Bilic\'in benzer durumunu şimdi ise Tudor Galatasaray\'ın başında yaşıyor. Bu sezonki ilk derbisinde Fenerbahçe karşısında 3\'lü bir defans ile çıkan, dünkü Beşiktaş maçında da sol bekte Jason Denayer ile başlayan ve 84\'üncü dakikada Linnes değişikliği yapan Tudor\'un bu hareketleri en az mağlubuyet kadar eleştiriliyor. 
Slaven Bilic\'in Beşiktaş\'tan ayrılmasına neden olan bu etkenler, Tudor için ne kadar belirleyeceği olacak, Hırvat teknik adamın Galatasaray kaderini nasıl etkileyecek göreceğiz. 

Slaven Bilic derbi karnesi 
2013-14 sezonu
Beşiktaş-Galatasaray:0-3 (Hükmen)
Fenerbahçe-Beşiktaş:3-3
Galatasaray-Beşiktaş.1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe:1-1
2014-15 sezonu 
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

Tudor\'un Derbi Karnesi:
2016-17 sezonu
Galatasaray - Beşiktaş: 0-1 
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1 
2017-18 sezonu
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 
Beşiktaş - Galatasaray 3-0

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