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Dünya

Hırvatistan'da AB referandumu

Hırvatistan'da Avrupa Birliği üyeliği için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi başladı.

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Hırvatistan'da Avrupa Birliği üyeliği için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi başladı.
 

Yaklaşık 4 milyon 500 bin seçmenin katıldığı ve ''Hırvatistan Cumhuriyeti'nin AB'ye üye olmasını destekliyor musunuz?'' sorusunu yanıtlayacağı referandum saat 19.00'da oy kullanma merkezlerinin kapatılması ile sona erecek.


Referandumda resmi olmayan ilk sonuçların akşam saatlerinde alınacağı belirtildi. 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı.



Yüzde 50 'evet' gerekiyor


Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılım anlaşmasını imzaladı. Referanduma katılanların yüzde 50'den fazlası olumlu oy kullanırsa Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde birlik üyesi olacak.



AB karşıtı gösteri


Başkent Zagreb ve Rijeka kentinde dün AB'ye karşı gösteri düzenlendi. Hırvatların büyük bölümü Avrupa Birliği üyeliğine destek verirken, aşırı sağcılar buna karşı çıkıyor.

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