Hırvatistan son maça taşıdı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası A grubunda ikinci karşılaşmalar Hırvatistan ile Kamerun arasında oynanan maçla tamamladı. Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Hırvatistan, gruptan çıkma şansını son grup maçlarına taşıdı.

Hırvatistan’ın gollerini Ivica Olic (11.), Ivan Perisic (48) ve Mario Mandzukic (61./73.) attı. Kamerun, Alexandre Song’un kırmızı kart görmesi nedeniyle 40’ncı dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşma Amazonlar bölgesindeki Manaus kentinde yer alan Amazonia Stadı’nda oynandı. Portekizli Pedro Proenca'nın yönettiği maçı 39 bin 982 kişi izledi.

Turnuvaya Brezilya karşısında aldığı 3-1’lik yenilgiyle başlayan Hırvatistan, Kamerun karşısında üstün bir futbol sergileyerek hak ettiği bir galibiyet aldı. Kamerun’un kötü oyununda eksik kalmasının da etkisi vardı.

1990’daki turnuvada çeyrek finale yükselerek bunu başaran ilk Afrika temsilcisi olan Kamerun 2010’dan sonra 2014’te de gruplardan çıkmayı başaramadı. İlk maçında Meksika’ya kaybeden Kamerun, ikinci maçında da Hırvatistan’dan fark yedi.

Brezilya liderliğini sürdürdü

A grubunda Brezilya, averajla liderliğini sürdürdü. Brezilya ile Meksika'nın golsüz berabere kalmasının ardından A Grubu'nda Meksika’da puanını 4’e yükseltti ve ikincilikte yer aldı. Kamerun’u yenerek ilk puanlarını alan Hırvatistan üçüncü sırada. Puansız Kamerun’un turnuvadan elenmesi kesinleşti.

Gruptaki üçüncü karşılaşmalar 23 Haziran'da oynanacak. TSİ 23:00’da başlayacak maçlarda, Hırvatistan ile Meksika ve Kamerun ile Brezilya mücadele edecek.

İngiltere ve Uruguay ilk puanlarını arıyor

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’na bugün 3 karşılaşmayla devam edilecek. D grubunda puansız iki takım Uruguay ile İngiltere karşı karşıya gelecek. TSİ 22:00’de başlayacak olan maç Sao Paulo’daki Arena Corinthians’da oynanacak.

‘Ölüm grubu’na İngiltere İtalya karşısında aldığı 2-1’lik yenilgiyle başlamış Uruguay ise grubun zayıf takımı olarak görülen Costa Rica’ya beklenmedik şekilde 3-1 kaybetmişti.

İki ülke de tur şansını devam ettirebilmek için maça mutlak galibiyet gözüyle bakıyor. Uruguay’da Diego Lugano sakat, Maxi Pereira kırmızı kart cezalı. Güney Amerika temsilcisinin en büyük umudu ilk maçta forma giymeyen golcü yıldız Luis Suarez olacak.

İngiltere’de sakatlığı tam olarak geçmeyen Alex Oxlade-Chamberlain dışında eksik yok. Teknik direktör Roy Hodgson’un yıldız oyuncusu Wayne Rooney’i kanat yerine 10 numaradaki pozisyonunda oynatması bekleniyor. Karşılaşmayı ünlü İspanyol hakem Carlos Velasco Carballo yönetecek.

C grubunda iki maç var

FIFA Dünya Futbol Şampiyonası C grubunda bu akşam yapılacak karşılaşmalarla grupta ikinci maçlar tamamlanacak. Günün ilk maçı TSİ 19:00’da Kolombiya ile Fildişi Sahili arasında oynanacak. İlk grup maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinden galip ayrılan takım ikinci turu garantileyecek.

Gruba 3-0’lık Yunanistan galibiyetiyle başlayarak dikkatleri üzerine çeken Kolombiya, Fildişi Sahili karşısında da iddialı. 1990’dan sonra bir kez daha gruplardan çıkmayı hedefleyen Güney Amerika temsilcisinde sakat Carlos Bacca dışında eksik yok.

Mondragon rekoru kırabilecek mi?

Kolombiya'da kaleyi bir zamanlar Galatasaray’ın da formasını giyen Faryd Mondragon’un koruması halinde bir rekora imza atacak. Cumartesi günü 43’üncü doğum gününü kutlayacak olan oyuncu Dünya Futbol Şampiyonası’nda forma giyen en yaşlı futbolcu rekorunu eline geçirecek. Bu konudaki rekor Kamerun'un efsane ismi Roger Milla'ya ait. Milla, Kolombiya'nın 1994 Dünya Kupası’nda Rusya ile oynadığı son grup maçında 42 yaş 39 günlükken forma giymiş ve Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya karşısındaki ilk maçı Didier Drogba’nın tecrübesiyle çeviren ve 2-1 kazanan Fildişi Sahili’nde Drogba’nın maça bu kez ilk 11’de başlaması bekleniyor. Hannoverli golcü Didier Ya Konan sakat. Stuttgart forması giyen Arthur Boka’nın ise maç saatinde hazır olması bekleniyor.

Kolombiya – Fildişi Sahili maçını İngiliz Howard Webb yönetecek.

Yunanistan Japonya'ya karşı

Dünya Şampiyonası'nda günün son maçı TSİ 01:00'de C grubunun iki puansız takımı Japonya ile Yunanistan arasında oynanacak. Natal kentindeki karşılaşma Arena das Dunas'ta.

Yunanistan ilk maçında Kolombiya'ya 3-0, Japonya da Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup olmuştu. Her iki takımda da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Maçı El Salvadorlu Joel Aguilar yönetecek.