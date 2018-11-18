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Spor

Hırvatistan, B Ligi'ne düştü

İngiltere - Hırvatistan: 2-1 İSTANBUL (DHA) - UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup son karşılaşmasında İngiltere kendi sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek grubu lider noktaladı

18 Kasım 2018 21:59

İngiltere - Hırvatistan: 2-1

İSTANBUL (DHA) - UEFA Uluslar A Ligi 4\'üncü Grup son karşılaşmasında İngiltere kendi sahasında Hırvatistan\'ı 2-1 mağlup ederek grubu lider noktaladı. Hırvatistan ise ikinci İspanya\'nın arkasında grubu son sırada tamamladı ve B Ligi\'ne düştü.
Wembley Stadyumu\'nda oynanan müsabakada gol perdesini Andrej Kramaric açtı. Kramaric, 57\'nci dakikada kaydettiği golle Hırvatistan\'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 78\'inci dakikada Jesse Lingard ile skoru eşitleyen İngiltere, 85\'inci dakikada Harry Kane ile 2-1 öne geçti. Kalan bölümde gol sesi çıkmazken, İngiltere sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı ve Hırvatistan, B Ligi\'nin yolunu tuttu.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida karşılaşmaya Hırvatistan formasıyla ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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