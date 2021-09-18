Hırsızlar evin kapısını çaldı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir eve 4. defa giren hırsızlar bu defa evin kapısını çaldı. Evin sahibi Ömer Taşpınar, "Önce eşyalarımı, ardından pencereleri sonunda da kapıyı çaldılar" dedi.

Son zamanlarda kablo ve metal hırsızlığı olaylarında artış olan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bu defa da bir evin kapısı çalındı.

Tavşanlı Ulucamii Mahallesi'nde bulunan ve bir süredir boş olduğu öğrenilen evi gözüne kestiren hırsızlar, evin demir kapısını söküp götürdüler.

Evin sahibi Ömer Taşpınar (36), şunları söyledi:

"Bu bölgedeki olaylardan bıktık. Her gün bir başka vukuat yaşanıyor. Mahallelerde evlerin yanında bulunan internet kablolarının içinde olduğu kutunun demir kapağını da çalıyorlar. Benim evime 4. defa girdiler. Önce eşyalarımı, ardından pencereleri en sonunda da evimin kapısını çaldılar. Bir süre önce de evimin karşısında bulunan başka bir eve girmişlerdi. Artık bıktık, yetkililerden bu soruna çare bulmalarını istiyoruz."