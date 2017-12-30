T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsızlar, ev sahibini öldürdü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de 64 yaşındaki Mustafa Oran, tek başına yaşadığı evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

30 Aralık 2017 10:56

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de 64 yaşındaki Mustafa Oran, tek başına yaşadığı evine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 23.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi\'nde meydana geldi. 2 katlı binanın üst katında yalnız yaşayan Mustafa Oran\'ın evinden sesler duyan kamşuları, durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler, evin bahçe duvarından kaçmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra eve giren polisler, Oran\'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vucüdunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Oran\'ın öldüğü belirlendi. Oran\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınanİ.E. ve Ö.O. ilk ifadelerinde N.S.G. isimli başka bir şüpheliyle birlikte Oran\'ın evine hırsızlık amacıyla girdiklerini, ev sahibinin kendilerini fark etmesi üzerine onu bıçakladıklarını söyledi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis,soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHA OSMANİYEdeMustafa OranOlaysaatOcak Mahallesi Alparslan Türkeş CaddesiSevkDahaOranAdli Tıp KurumuGözaltınaKaçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24