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Dünya
Deutsche Welle

Hint Okyanusu’ndan sinyal geldi

Çin’e ait bir arama gemisi, Hint Okyanusu’nun derinliklerindeki bir kara kutudan sinyal aldı. Sinyalin 4 hafta önce kaybolan yolcu uçağına ait olabileceği belirtiliyor.

05 Nisan 2014 20:37


Haixun 01 adlı geminin kara kutu detektörü Hint Okyanusu derinliklerinden gelen bir sinyal kaydetti. Çin Şinhua haber ajansının verdiği bilgilere göre sinyalin frekansı 37,5 kilohertz ve bu değer kara kutunun suyun altındaki yerine ilişkin uluslararası standartlara uyuyor. Ayrıca Çin hava kuvvetlerine ait bir uçak bölgede suyun üzerinde yüzen beyaz nesneler gözlemledi. Bunların uçağın suya çakılmasından sonra kalan parçalar olabileceği belirtiliyor. Ancak tüm bu verilerin 8 Mart tarihinde Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket eden Boeing 777-200 serisi uçağa ait olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

239 yolculu Malezya uçağının kaybolmasından sonra arama ekipleri yeni ve yoğun bir çalışma başlattı. Arama çalışmalarına 10 askerî uçak, üç sivil uçak, 11 gemi katılıyor. Uçağın düştüğü sanılan Güney Hint Okyanusu'ndaki 217 bin kilometrekarelik alan taranıyor.

Kara kutular düşüşten 30 gün sonrasına kadar sinyal göndermeye devam ediyor. Teknisyenler kara kutunun aküsünün 7 Nisan tarihinde biteceğini tahmin ediyor. O nedenle uçak kısa süre içerisinde bulunmazsa ne olup bittiğini çözmek imkansız hale gelebilir.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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