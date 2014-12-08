Hindistan'da yeni tecavüz vakası



Yetkililerin açıklamasına göre olay geçen cuma günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla eğlendikten sonra popüler akıllı telefon uygulaması Uber Taksi ile evine gitmek isteyen 27 yaşındaki kadın, taksi sürücüsü tarafından tecavüze uğradı. 32 yaşındaki taksi sürücüsü demir levyeyle tehdit ettiği kadına otomobilde tecavüz etti. Bir finans kuruluşunda çalıştığı belirtilen kadına tecavüz, daha sonra hastanede yapılan muayeneyle doğrulandı.

Olay Hint kamuoyunda tepkiye neden oldu. Yolsuzluk ve rüşvet karşıtı Avam Halk Partisi (AAP) mensupları, İçişleri Bakanı Rajnath Singh'in konutu önünde protesto gösterisi düzenledi. Bakan Singh'i Uber Taksi'yi daha sıkı denetlemeye çağıran göstericilerden 100'ünün göz altına alındığı bildirildi.

Uber'e yasaklama geldi

Yeni Delhi polisinden Mathur Verma, taksi sürücüsünün tecavüzden sabıkalı olduğunu açıkladı. Verma, sürücünün 2011 yılında bir tecavüz vakasından ötürü 7 ay hapis yattığını söyledi. Yeni Delhi'de taksi ve otobüslerde görev yapan sürücülerin güvenlik kontrolüne tabi tutulduğunu belirten Verma, "Uber Taksi kontrol etmiyor. Etmiş olsalardı sabıka kaydını da görürlerdi" dedi.

Bu arada haber kanalı NDTV, Uber'in Yeni Delhi'deki faaliyetlerinin yasaklandığını bildirdi.

Uber Taksi'nin savunması

Uber Taksi'den yapılan açıklamada, şirketin yalnızca kayıtlı ve sigortalı şöförlerle çalıştığı belirtildi. Açıklamada, sürücülerin küresel konumlandırma (GPS) aracılığıyla sürekli denetlendiği de savunuldu.

Uber Taksi'nin yönetim kurulu başkanı Travis Kalanick, Hindistan'da yürürlükteki düzenlemelerin de talihsiz gelişmeden sorumlu olduğunu ileri sürdü. Kalanick, Hindistan'da taksi sürücüsü lisansı için adli sicil kaydı sorgusunun şart koşulmadığını iddia etti.

Devlet denetiminin yetersiz kaldığını vurgulayan Kalanick, mevzuatın eksik yönlerini tamamlamak için hükümet yetkililerine işbirliği teklifinde bulundu. Kalanick, "Teknolojinin de yardımıyla Hindistan'ı kadınlar için daha güvenilir bir ülke haline getireceğiz. Sanığın hesap vermesini sağlamak için her şeyi yapacağız" dedi.