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Politika

Hindistan'da sel faciası: 60 ölü

Assam Eyaleti’nde 2500 köy sular altında kaldı

13 Temmuz 2017 18:45

Hindistan’da iki haftadır devam eden Muson yağmurları sonucu ülkenin kuzey doğusunda meydana gelen taşma ve sellerde 60 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan yayın organlarının haberlerine göre Çin’den başlayıp Hindistan ve Bangladeş topraklarını kat eden Brahmaputra nehrinin, bentlerini yıkması sonucu meydana sellerde, Assam Eyaleti’nde 2500 köy sular altında kaldı.

Assam eyaletinde sel suları altında kalarak yaşamını yitirenlerin sayısının 45 olduğu, 1,5 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Assam’a komşu Arunachal Pradesh eyaletinde ise 14 kişinin sellerin getirdiği çamur yığının altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi felaketten dolayı üzüntülerini belirtirken sellerden kaçan binlerce insanda 300 dolayında sığınmacı kampında barınmaya çalışıyor.

Yetkililer meydana gelebilecek salgın hastalıklar için halkı uyardılar.

Diğer yandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan Kaziranga Ulusal Parkı’nın sular altında olduğu, binlerce yaban hayvanı yanı sıra dünyanın en büyük topluluğu olan Hint Gergedanlarının kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. (DHA)

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