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Dünya

Hindistan'da 'Mutluluk Bakanı' cinayetten aranıyor

Lal Singh Arya'nın 19 Aralık'ta mahkemeye çıkması gerekiyor

14 Aralık 2017 18:28

Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradesh eyaletinin Mutluluk Bakanı Lal Singh Arya'nın, bir cinayet soruşturmasında şüpheli olarak arandığı belirtildi. Polis, mahkemenin gözaltına alınmasına karar verdiği Arya'nın Salı gününden bu yana kayıp olduğunu açıkladı.

Muhalif bir siyasetçinin 2009'da öldürülmesinden sorumlu tutulan Arya, daha önce suçlamaları reddetmişti. Hakkındaki gözaltı kararının ardından 2 gündür polis tarafından aranan Arya'yla ilgili olarak AFP'ye konuşan bir polis, "Polis ekipleri kendisini arıyor, mahkemeye kadar bulacağımızdan eminim" dedi. Arya'nın 19 Aralık'ta mahkemeye çıkması gerekiyor.

70 milyon nüfuslu, Hindistan'ın en büyük ikinci eyaleti Madhya Pradesh, ülkenin 'Mutluluk Bakanlığı' bulunan ilk ve tek eyaleti. Bharatiya Janata Partisi öncülüğündeki eyalet yönetimi, bu bakanlığı 2016'da kurmuş ve görevini "insanların kendi iç refah potansiyelinin farkına varabileceği bir ekosistem yaratarak vatandaşların mutluluğunu ve hoşgörüsünü garanti altına almak" olarak tanımlamıştı.

Oluşturulmasından bu yana Mutluluk Bakanı olarak görev yapan Arya, havacılık, genel idare ve kastların ve kabilelerin refahından da sorumlu kurumların başında.

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