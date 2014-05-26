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Deutsche Welle

Hindistan Başbakanı Modi göreve başladı

Yeni Delhi’de düzenlenen yemin töreninde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in hazır bulunması sürpriz oldu ve iki nükleer gücün yakınlaşacağına dair ilk önemli işaret olarak algılandı

26 Mayıs 2014 21:06


Hindistan'da parlamento seçimlerini kazanan Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) lideri 63 yaşındaki Narendra Modi başbakanlık görevine resmen başladı. Yeni Delhi’de düzenlenen yemin törenine Afganistan, Maldivler, Sri Lanka devlet başkanları, Bengladeş parlamento sözcüsü, Bhutan, Nepal ve Mauritius başbakanları da katıldı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’in törende hazır bulunması sürpriz oldu ve iki nükleer gücün yakınlaşacağına dair ilk önemli işaret olarak algılandı. Navaz Şerif, bir Hint Başbakanı’nın yemin töreninde hazır bulunan ilk Pakistan Başbakanı olarak tarihe geçti. Hasım konumdaki iki ülkenin başbakanları Şerif ve Modi’nin Salı günü ilk kez doğrudan ikili görüşmelerde bulunmaları bekleniyor.

İlk icraatı kabineyi küçültmek oldu

Modi’nin başbakan olarak ilk icraatlarından biri ise kabinesini küçültmek oldu. Şimdiye kadar kabine 28 bakan ile 43 müsteşardan oluşuyordu. Hint medyasında yer alan haberlere göre Modi’nin şimdiki kabinesinin 23 bakan ile 22 müsteşardan oluşması bekleniyor. Modi’nin başbakanlığın yanı sıra savunma bakanlığını da üstleneceği açıklandı.

Modi'nin Bharatiya Janata Partisi, Hindistan'da 5 hafta süren ve 8 bin 251 adayın katıldığı seçimlerde mutlak çoğunluğu almıştı. Hindistan’da 30 yıldan bu yana bu tür bir başarıyı elde eden başka bir siyasî parti olmamıştı. Modi liderliğindeki Hint milliyetçileri böylece büyük hezimete uğrayan Kongre Parti’sinden iktidarı devralmış oluyor.

Ekonomiyi canlandırmak, istihdam yaratmak istiyor

Modi seçim kampanyasında ülke ekonomisini canlandıracağını ve daha fazla istihdam sağlayacağını vaat etmişti. Hindistan Başbakanı enflasyon ve yolsuzluklarla mücadele edeceğini açıklamıştı. “Yasa önünde her vatandaş eşit olduğuna göre her vatandaşa eşit muamele edilmesi gerekir” diyen Modi dinî azınlıklar ve alt kastlar için teşvik programlarını kaldıracağını ifade etmişti. Hindistan’ın kutsal nehri Ganj’ın temizlenip arındırılması da Modi’nin vaatleri arasında bulunuyor.

Müslüman halkın katledilmesine seyirci kaldığı iddiaları

Modi hakkında 2002’de Gucerat Eyaleti yönetimi başkanı olduğu dönemde Hindular ile Müslüman halk arasındaki çatışmalara müdahale etmediği, bunun sonucunda, çoğunluğu Müslüman bin kadar kişinin hunharca katledildiği suçlaması bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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