Hilal Kaplan: AK gençliğin dünyanın en geniş gençlik örgütü olması tesadüf değil

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, AKP Gençlik Kolları'nın Adana'da düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı buluşma hakkında, "Erdoğan'ın en kıymetli yoldaşlarının gençler olması da AK gençliğin dünyanın en geniş gençlik örgütü olması da bir tesadüf değil" yorumunu yaptı.

Kaplan yazısında, "Stadın dışında, 33 derece sıcaklığa rağmen Başkan Erdoğan'ı karşılamak için saatlerce ayakta bekleyen kalabalığı da sayarsak "Yüz bin kişilik devasa bir ahde vefa şöleniydi gerçekeleşen" demek mümkün. Stadda ellerinde parti bayrakları pırıl pırıl gençleri görünce "hey koca dünya, nasıl avucumuzdasın" dizesi düştü aklıma" ifadelerini kullandı.

Kaplan, "Öğrenci harçlarını kaldırıp burs ve kredi miktarlarını 18 katına çıkaran, yurt kapasitesini 183 binden 756 bine yükselten, seçilme yaşını 18'e indirip 399 gençlik merkezi açan Erdoğan'ın en kıymetli yoldaşlarının gençler olması da AK gençliğin dünyanın en geniş gençlik örgütü olması da bir tesadüf değil. Dolayısıyla çağrısını yaptığınız gibi Gençlik Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın liderliğinde, "izliyoruz sizi" gençler; gösterin kendinizi" diye yazdı.

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