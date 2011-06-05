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Spor

Hiddink yerine Berti Vogts

Guus Hiddink'in yerine Berti Vogts'un geçeçeceği öne sürüldü.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Belçika ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı bırakacağı yönünde imalı açıklamalarda bulunan Guus Hiddink'in yerine Berti Vogts'un geçeçeceği öne sürüldü.

Alman Bild am Sonntag gazetesi, "Hiddink'in yerine Berti Vogts Türkiye'ye mi gidiyor?" manşetli verdiği haberde Hollandalı çalıştırıcının İngilizlerin ünlü takımı Chelsea'ya gideceği belirtildi. Ayrıca haberde, daha önce de çalıştırdığı Chelsea'nın teklifine sıcak bakan Hiddink'in istediği başarıyı yakalayamayadığı Türkiye'yi en kısa sürede bırakacağı ifade edildi


Maçı düşünüyor

Guus Hiddink'in yerine A Milli Futbol Takımı'nın başına getirileceği iddia edilen Berti Vogts ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınarak, "Şu anda maça konsentre olmak istiyorum. Kazakistan karşısında aldığımız yenilginin acısını, Almanya karşısında en azından bir beraberlik alarak çıkarmak istiyorum" diye konuştu


Yaşam boyu sözleşme

Türkiye karşısında 12 Ekim 2010 tarihinde Azerbaycan'da 1-0 galip gelen takımın teknik direktörü olan Berti Vogts'un sözleşmesi kasım ayında sona erecek. 62 yaşındaki Berti Vogts, 2008'den itibaren Azerbaycan'ın başında bulunuyor. Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rovnag Abdullayev, "Almanya karşısında beraberlik alırsak teknik direktörümüz Vogts, sözleşmesini kendi istediği tarihe kadar uzatabilir" derken, genel sekreter Mammadov ise, "Yaşam boyu sözleşme de dahil, futbolda her şey olabilir. Hatta Vogts, Türkiye'ye de gidebilir" diye konuştu.



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