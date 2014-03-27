Heyecan alt sıralarda



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da 27’nci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Nürnberg, dört haftalık yenilgi serisinin ardından, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart karşısında 2-0’la hakettiği bir galibiyet alarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Stuttgart ise yeni teknik direktörü Huub Stevents yönetiminde ilk yenilgisini aldı. Nürnberg rakibi karşısında Josip Drmic’in golleriyle sonuca gitti (43./54.). İsviçreli futbolcu ligdeki gol sayısını da 15’e yükseltti. Nürnberg bu sonuçla puanını 26 yaparak 14’üncü sıraya yerleşirken Stuttgart 24 puanla doğrudan düşme sırası olan 17’nciliğe geriledi.

1 puan ikisine de yaramadı

Haftanın bir başka önemli kümede kalma mücadelesinde Hamburg ile Freiburg 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu sonuçla Hamburg, 24 puanla ligde kalmak için play-off maçı oynama sırası olan 16’ncılıkta yer alırken, rakibi Freiburg 26 puanla bir sıra üstünde yer aldı. Her iki takımın oyuncuları da maç boyunca küme düşme tehdidinin verdiği gerginlik ve dikkatle mücadele etti. Konuk Freiburg 50'nci dakikada Vladimir Darida ile öne geçse de ev sahibi takım bu gole beş dakika sonra Pierre-Michel Lasogga’nın sayısıyla karşılık verdi (55.). Lassoga sonraki dakikalarda takımını öne geçirmek adına bazı önemli fırsatlar yakalasa da Freiburg savunması buna izin vermedi.

Tehlikeli bölgeye daha fazla yaklaşmak istemeyen Eintracht Frankfurt, haftanın önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Armin Veh’nin takımı Mönchengladbach karşısında 1-0’la da olsa galip gelmeyi bildi. Kırmızı-siyahlılarda üç gün önce 5-2 kazandığı Nürnberg deplasmanındaki maçın yorgunluğu vardı. 48 bin kişinin izlediği mücadelenin tek golünü 7’nci sezon golünü kaydeden Joselu attı (16.). Mönchengladbach ise beklenenden kötü bir futbol sergileyerek puan cetvelinde altıncı sıraya indi.

Leverkusen Augsburg deplasmanında güldü

Bayer Leverkusen, dokuz resmi maç sonra ilk galibiyetini Augsburg deplasmanında aldı. Kırmızı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek puan cetvelinin Şampiyonlar Ligi’ne katılım sırasında tutundu. Konuk takım golcü oyuncusu Stefan Kiessling’in golüyle (11.) ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan Augsburg, Tobias Werner ile beraberliği sağladı (59.). Sonraki bölümde her iki takım da açık bir futbol sergiledi. Ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaran taraf Leverkusen oldu. Heung-Min Son’un golünden (80.) üç dakika sonra Emre Can maçın skorunu belirledi (83.). Augsburg bu mağlubiyetle puan cetvelinde UEFA Avrupa Ligi’ne katılım sırasına yükselme fırsatını kaçırdı.

Hannover tehlikeli bölgeye mi iniyor?

Hannover 96’yı yine düşme korkusu sardı. Tayfun Korkut’un takımı Hoffenheim deplasmanında 3-1’lik yenilgi aldı. Aşağı Saksonya ekiyle düşme hattı arasında şimdi sadece 5 puan fark var. Maça etkili başlayan Hoffenheim olsa da, golü bulan taraf sürpriz bir şekilde defans ağırlıklı mücadele eden Hannover oldu. Leon Andreasen 10’uncu dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün şokunu çabuk atlatan Hoffenheim sadece 3 dakika sonra Eugen Polanski ile barebrliği sağladı (13.). Ev sahibi takım ikinci yarıya da etkili başlayarak bu kez Anthony Modeste ile üstünlük sayısına ulaştı (51.). Marcel Schmiedebach’ın kırmızı kart görmesiyle (75.) Hannover'in gardı iyice düşerken, maçın skorunu 90+3’üncü dakikada Sebastian Rudy berlirledi.

27. haftanın toplu sonuçları

Hertha Berlin 1 – Bayern Münih 3

Eintracht Braunschweig 3 – Mainz 1

Borussia Dortmund 0 – Schalke 0

Werder Bremen 1 – Wolfsburg 3

Hamburg 1 – Freiburg 1

Eintracht Frankfurt 1 – Mönchengladbach 0

Augsburg 1 – Bayer Leverkusen 3

Nürnberg 2 – Stuttgart 0

Hoffenheim 3 – Hannover 1

Puan durumu

1.Bayern Münih 77

2.Borussia Dortmund 52

3.Schalke 51

4.Bayer Leverkusen 47

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16.Hamburg 24

17.Stuttgart 24

18.Eintracht Frankfurt 21

28. haftanın programı

28 Mart Cuma, TSİ 21:30

Schalke – Hertha Berlin

29 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Bayer Leverkusen – Eintracht Braunschweig

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt

Stuttgart – Borussia Dortmund

Bayern Münih – Hoffenheim

Mainz – Augsburg

Freiburg – Nürnberg (TSİ 19:30)

30 Mart Pazar

Mönchengladbach – Hamburg (TSİ 16:30)

Hannover – Werder Bremen (TSİ 18:30)