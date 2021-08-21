İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple saat 13.15'te yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda uçak, helikopter, itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangına müdahale eden iki itfaiye eri dumandan etkilenerek tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiyeciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 3.22'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sayfasında Ada'ya giden vapurların yangın dolayısıyla Heybeliada'ya uğramayacağı duyurusu yapıldı.

Adalar Belediye Başkanı Gül'den açıklama

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gül, "Ege'deki yangınlardan sonra her güne burada yangın olur mu korkusu yaşıyoruz. Tek noktada bir yangın var nedeni henüz bilinmiyor. Herkesin en büyük korkusudur Adalar'da. Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" dedi.

"Rüzgâr var. Ama belki bu kadarcık alanda sınırlayarak söndürmeliyiz" diyen Gül, yangın nedeniyle henüz bir yaralı ihbarının kendilerine ulaşmadığını belirtti. Başkan Gül, "Yerleşim yerlerine yakın mı?" sorusun, "Neredeyse iç içe... Eğer süre çok uzarsa risk var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak" diye yanıt verdi. Gül, feribot seferlerinde ise herhangi bir aksama olmayacağını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi. Yangına 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.

Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır."

İBB Başkanı İmamoğlu: Gelişmeleri paylaşacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız” dedi.

Ardından, "Heybeliada’da yangına Kartal, Maltepe, Büyükada İtfaiyelerimiz 36 personel ve 10 araçla, Orman Genel Müdürlüğü 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahelede bulunuyor, 2 helikopter ve 1 uçak yangın bölgesine seyir halinde" diyen İmamoğlu, takviye ekiplerin hızla yangın bölgesine sevk edildiğini duyurdu.

Vatandaşlar tahliye edildi

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşları tahliye etti.

İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangında Çam Limanı mevkisinde bulunan 230 vatandaşın, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgelere sevk edildiğini bildirdi.

2 itfaiyeci dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı

Heybeliada'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Heybeliada vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları'nın internet sayfasında Ada'ya giden vapurların yangın dolayısıyla Heybeliada'ya uğramayacağı duyurusu yapıldı.

Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama: Kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangının saat 14.55 itibariyle kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali, "Heybeliada’daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul’umuza geçmiş olsun" dedi.

İstanbul Valiliği: 500’ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama ise şöyle:

"Bugün saat 13.15’te Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde çıkan yangın, halkımızın gönüllü katılımı, güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerince yapılan yoğun ve gayretli çalışmalar neticesinde saat 14.55 itibariyle kontrol altına alınmıştır.

Yangın söndürme çalışmalarına; havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan 30 arazöz, 12 itfaiye aracı, 8 toma ile 500’ün üzerinde Orman Bölge Müdürlüğü, güvenlik, itfaiye personeli ve yangın söndürme gönüllüsü katılmıştır.

Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin."