Hessen'de AfD şoku



Almanya’nın Alternatifi (AfD) adlı partinin Hessen eyaletindeki yerel seçimlerde kazandığı başarı, önümüzdeki Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat partilerini endişelendiriyor.

Alman Sosyal Demokrat Partisi federal meclis grup başkan vekili Eva Högl ‘sonucun ürkütücü’ olduğunu belirtirken Hristiyan Demokrat Birlik Hessen Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Manfred Pentz ‘büyük kaygı’ duyduklarını belirtirken kamuoyunun protestosunun büyük partilerin oylarını AfD’ye kaydırdığını söyledi. Hesen mahalli idareler seçiminde Almanya’nın Alternatifi oylarını iki haneli orana çıkarmıştı.

Eva Högl, “Seçimler ders verme aracı olamayacak kadar önemlidir. Seçim topluma ve demokrasiye yön vermek için yapılır. AfD çok kötü bir politika izliyor. Protesto partisi gibi görünmeye çalışıyor ama kısmen aşırı sağcı fikirleri savunuyor”, dedi. Högl, bu partinin iki haneli oranlarla eyalet meclislerine girmesinin ve ilerde federal mecliste de temsil edilebilecek olmasının Almanya’yı olumsuz yönde değiştirebileceğini’, sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birliğin Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Pentz ise yerel seçimin eyaletteki koalisyon hükümetine verilmiş not olmadığını ve yerel seçimlerin eyalet politikasında rol oynamadığını, söyledi.

Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat partileri yüzde 28 oranında oy alırken AfD Yeşiller’i de geçerek yüzde 13,2’lik oy oranıyla eyalet genelinde üçüncü parti oldu. Hristiyan Birlik, Sosyal Demokrat ve Yeşiller partileri ağır oy kaybına uğradı.