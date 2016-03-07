T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hessen'de AfD şoku

Almanya'nın Alternatifi adlı sağ popülüst partinin Hessen yerel seçimlerindeki başarısı 'büyükleri' endişelendiriyor.

07 Mart 2016 16:30


Almanya’nın Alternatifi (AfD) adlı partinin Hessen eyaletindeki yerel seçimlerde kazandığı başarı, önümüzdeki Pazar günü yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat partilerini endişelendiriyor.

Alman Sosyal Demokrat Partisi federal meclis grup başkan vekili Eva Högl ‘sonucun ürkütücü’ olduğunu belirtirken Hristiyan Demokrat Birlik Hessen Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Manfred Pentz ‘büyük kaygı’ duyduklarını belirtirken kamuoyunun protestosunun büyük partilerin oylarını AfD’ye kaydırdığını söyledi. Hesen mahalli idareler seçiminde Almanya’nın Alternatifi oylarını iki haneli orana çıkarmıştı.

Eva Högl, “Seçimler ders verme aracı olamayacak kadar önemlidir. Seçim topluma ve demokrasiye yön vermek için yapılır. AfD çok kötü bir politika izliyor. Protesto partisi gibi görünmeye çalışıyor ama kısmen aşırı sağcı fikirleri savunuyor”, dedi. Högl, bu partinin iki haneli oranlarla eyalet meclislerine girmesinin ve ilerde federal mecliste de temsil edilebilecek olmasının Almanya’yı olumsuz yönde değiştirebileceğini’, sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birliğin Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Pentz ise yerel seçimin eyaletteki koalisyon hükümetine verilmiş not olmadığını ve yerel seçimlerin eyalet politikasında rol oynamadığını, söyledi.

Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik ve Sosyal Demokrat partileri yüzde 28 oranında oy alırken AfD Yeşiller’i de geçerek yüzde 13,2’lik oy oranıyla eyalet genelinde üçüncü parti oldu. Hristiyan Birlik, Sosyal Demokrat ve Yeşiller partileri ağır oy kaybına uğradı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya AlternatifiHessenAlternatifiPazarHristiyan Demokrat BirlikSosyal DemokratSosyal Demokrat PartisiEva HöglHristiyan Demokrat Birlik Hessen Eyalet Teşkilatı Genel Sekreteri Manfred PentzAfDHöglAlmanyaDemokrat Birliğin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24