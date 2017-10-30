T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Herwart Almanya'yı vurdu

Almanya'daki Herwart fırtınası sonrası kuzey ve doğu bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edildi. Altı kişinin yaşamını yitirdiği fırtınada maddi hasar da meydana geldi.

30 Ekim 2017 13:18

Almanya'da sonbaharın ikinci büyük fırtınası Herwart, demiryolu trafiğini felce uğrattı. Deutsche Bahn, kuzey ve doğu bölgelerinde durma noktasına gelen tren seferlerini yeniden rayına koymaya çalışıyor.

Özellikle Hamburg civarında, pazartesi günü de bazı seferlerin iptal edileceği duyuruldu. Berlin - Leipzig, Berlin - Halle - Erfurt, Dortmund - Hannover ve Kassel - Hannover - Hamburg seferlerinin ise yeniden başlayacağı kaydedildi.

Önemli hatlardan olan Hannover - Berlin arasındaki seferlerin de sabah saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor. Deutsche Bahn, pazar günü yedi eyalette tren seferlerini durdurmuştu.

Altı kişi hayatını kaybetti

Fırtına nedeniyle, hafta sonu Almanya ve komşu ülkelerde çok sayıda insan hayatı kaybetti ve yaralandı. Büyük oranda maddi hasar da meydana geldi. Aşağı Saksonya'daki Kuzey Denizi'nde kamp yapan 63 yaşındaki bir kişi fırtına sonucu oluşan sele kapılarak öldü. Mecklenburg-Vorpommern'daysa üç tatilciyi taşıyan botun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Polonya ve Çekya'dan da can kaybı haberi geldi. Şiddetli fırtına iki ülkede toplam 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Kuzey Denizi adalarından Langeoog açıklarında ise bir gemi karaya oturdu. Glory Amsterdam adlı gemideki 22 yolcunun ise yara almadığı kaydedildi.

Ağaçlar kökünden söküldü

Fırtınanın sona ermesiyle pek çok bölgede çalışmalar başlatıldı. Herwart, çok sayıda ağacı kökünden söktü, devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Fırtınada rüzgarın hızı saatte 176 kilometreye ulaştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BS/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya HerwartHerwartBahnHamburgLeipzig BerlinHalleErfurt DortmundHannoverKasselBerlinAlmanyaSaksonya Kuzey DeniziDeniziLangeoogAmsterdamWelle TürkçeBS/ÖA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24