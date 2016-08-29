Hertha kazandı, Leipzig ilk puanını aldı



Bundesliga’da 1. hafta pazar günü yapılan iki karşılaşmayla tamamlandı. Alman Birinci Futbol Ligi’nin yeni ekibi RB Leipzig, Bundesliga tarihindeki ilk puanını Hoffenheim deplasmanında aldı. Haftanın en çekişmeli maçlarından birine sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. RB Leipzig Bundesliga tarihindeki ilk maçında göz dolduran bir futbol sergilemekle kalmadı, moral de kazandı. Doğu Almanya ekibi iki kez geriye düştüğü maçı bırakmadı ve hak ettiği puanı aldı.

İlk yarısı bol pozisyonlu ancak golsüz sona biten maçın ikinci yarısında ilk golü bulan taraf ev sahibi oldu. Ancak Hoffenheim’ın Lukas Rupp ile 55. dakikada kaydettiği üstünlük sayısının sevinci 3 dakika sürdü. Dominik Kaiser 58. dakikada yaptığı vuruşla skora yeniden denge getirdi. Golde Hoffenheim kalecisi Baumann’ın da hatası vardı.

Kalan dakikalarda her iki takım da gol arayışını sürdürdü. Leipzigli oyuncuların orta alanda yaptığı pas hatasını affetmeyen Hoffenheim bir kez daha öne geçti. Sebastian Rudy’nin süratle ceza alanına taşıyıp Mark Uth’un önüne bıraktığı topu Uth kalecinin müdahalesine rağmen ağlara göndermeyi başardı. Ancak maçı bırakmayan Leipzig ekibi beraberlik sayısına 90. dakikada Marcel Sabitzer ile ulaştı. Hoffenheim bu sonuçla Aralık 2014’ten beri pazar günü maç kazanamama geleneğini sürdürmüş oldu.

Uzatmalar nefes kesti

Bundesliga’da pazar gününün ilk mücadelesinde Hertha Berlin Freiburg’u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

90 dakikası düşük tempoda ve poziyon zenginginliğinden yoksun geçen karşılaşmanın 5 dakikalık uzatma bölümü adeta nefes kesti.

Ev sahibi takım sahasında 2005’ten beri üstünlük sağlayamadığı rakibi karşısında daha istekli bir görüntü çizerken Freiburg maçı çoğunlukla kendi yarı alanında kabul etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında Hertha Berlin geliştirdiği hızlı atakla golü buldu. 62’nci dakikada Vladimir Darida yaptığı şık vuruşla eski takımı karşısında Berlin ekibini 1-0 öne geçirdi.

Skora razı görünen Freiburg adeta beklemediği bir anda beraberliği yakaladı. 90+2’de Vincenzo Grifo’nun kullandığı köşe vuruşunda kaptan Nicolas Höfler şık kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi.

Ancak maçı bırakmayan Hertha Berlin 90+5’te Freiburg savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu oyuna sonradan giren Julian Schieber’in vuruşuyla ağlara gönderdi maçın 2-1’lik skorunu belirledi. Hertha Berlin bu sonuçla rakibi karşısındaki şanssızlığını da kırmış oldu.

Önceki sezon düştüğü Bundesliga’ya 1 yıllık aradan sonra yeniden dönen Freiburg’ta yeni transfer Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi. Freiburg’un Altınordu’dan transferi genç oyuncu Bundesliga’daki ilk sınavında savunmada yaptığı yerinde müdahalelerle göz doldurdu. Freiburg’un bir başka Türk asıllı futbolcusu Onur Bulut 66. dakikada Ignjovski’nin yerine oyuna dahil oldu.

İlk haftada alınan diğer sonuçlar

Bundesliga’nın ilk haftası Cuma günü oynanan Bayern Münih – Werder Bremen maçıyla açılmış, son şampiyon rakibini 6-0 mağlup etmişti. Cumartesi günü Wolfsburg Augsburg deplasmanında 2-0 kazanırken Köln kendi sahasında Darmstadt’ı yine aynı skorla mağlup etti. Hamburg – Ingolstadt karşılaşması 1-1 biterken Borussia Dortmund Mainz’a 2-1’le üstünlük sağladı. Schalke Eintracht Frankfrut deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle eli boş döndü. Haftanın önemli maçında ise Mönchengladbach Bayer Leverkusen’i 2-1 yendi.

İkinci haftanın programı

Bir haftalık milli maç arasının ardından Bundesliga’da 2. hafta 9, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde oynanacak. Program şöyle;

9 Eylül Cuma

Schalke – Bayern Münih (TSİ 21:30)

10 Eylül Cumartesi

Bayer Leverkusen – Hamburg (TSİ 16:30)

Wolfsburg – Köln (TSİ 16:30)

Ingolstadt – Hertha Berlin (TSİ 16:30)

Darmstadt – Eintracht Frankfurt (TSİ 16:30)

Freiburg – Mönchengladbach (TSİ 16:30)

RB Leipzig – Borussia Dortmund (TSİ 19:30)

11 Eylül Pazar

Werder Bremen – Augsburg (TSİ 16:30)

Mainz – Hoffenheim (TSİ 18:30)