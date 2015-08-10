T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Hertha Berlin’e polis koruması

Takım otobüsüne ateş açılan Hertha Berlin'in, Arminia Bielefeld ile arasındaki Almanya Kupası maçı bu akşam planlandığı saatte yapılacak. Başkent ekibi maça polis koruması eşliğinde getirilecek.

10 Ağustos 2015 21:22


Almanya Federasyon Kupası maçı için Bielefeld kentine giden Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in takım otobüsüne dün akşam ateş açılmasının ardından başlatılan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis sözcüsü, Arminia Bielefeld ile Hertha Berlin arasındaki Almanya Kupası birinci tur maçının bu akşam planlandığı saatte oynanacağını bildirdi (TSİ 19:30). Takım otobüsü stadyuma polis koruması eşliğinde gelecek.

Güvenlik güçleri alınacak diğer önlemler konusunda açıklama yapmazken olayla ilgili soruşturma komisyonu kurulduğu bildirildi.

Arminia Bielefeld kulübü de maçın oynanacağı stadyum içinde ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kupa maçı için Bielefeld kentinde bulunan Hertha Berlin'in takım otobüsüne pazar günü akşam saatlerinde seyir halinde bir motosikletten ön camına ateş edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada otelden ayrılan otobüsün, maç için kente trenle gelen futbolcuları gardan almak için seyir halinde olduğu ve olayda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

Hertha Berlin kulübü olayı Twitter hesabından “İnanılmaz! Kupa maçına giderken takımımızın otobüsüne ateş edildi. Neyse ki kimse yaralanmadı” mesajıyla duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TakımHertha Berlin Arminia BielefeldAlmanya KupasıFederasyon KupasıBielefeldBundesligaHertha BerlinArminia BielefeldBerlinTwitterKupaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa UÇ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24