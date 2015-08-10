Hertha Berlin’e polis koruması



Almanya Federasyon Kupası maçı için Bielefeld kentine giden Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in takım otobüsüne dün akşam ateş açılmasının ardından başlatılan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis sözcüsü, Arminia Bielefeld ile Hertha Berlin arasındaki Almanya Kupası birinci tur maçının bu akşam planlandığı saatte oynanacağını bildirdi (TSİ 19:30). Takım otobüsü stadyuma polis koruması eşliğinde gelecek.

Güvenlik güçleri alınacak diğer önlemler konusunda açıklama yapmazken olayla ilgili soruşturma komisyonu kurulduğu bildirildi.

Arminia Bielefeld kulübü de maçın oynanacağı stadyum içinde ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kupa maçı için Bielefeld kentinde bulunan Hertha Berlin'in takım otobüsüne pazar günü akşam saatlerinde seyir halinde bir motosikletten ön camına ateş edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada otelden ayrılan otobüsün, maç için kente trenle gelen futbolcuları gardan almak için seyir halinde olduğu ve olayda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

Hertha Berlin kulübü olayı Twitter hesabından “İnanılmaz! Kupa maçına giderken takımımızın otobüsüne ateş edildi. Neyse ki kimse yaralanmadı” mesajıyla duyurmuştu.