Hertha Berlin'de Kalou'nun gecesi

Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 10. hafta cuma akşamı Hertha Berlin ile Mönchengladbach arasında oynanan maçla açıldı. Başkent ekibi, Salomon Kalou'nun hattrick yaptığı (18./33./84.) gecede rakibini 3-0 yendi. Hertha Berlin bu sezon evinde oynadığı beşinci maçından da galibiyetle ayrılırken puanını 20'ye yükselterek en azından bir geceliğine de olsa puan cetvelinde üçüncü sıraya yerleşti. Hertha Berlin aynı zamanda bu galibiyetle rakibi karşısındaki beş maçlık yenilgi serisini de sonlandırmış oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mönchengladbach ise hem maçı hem de kırmızı kart gören Christoph Kramer ve ayak bileğinden sakatlanarak oyunu terkeden Patrick Herrmann'ı kaybetti. 'Taylar' ligde üst üste beşinci maçından galibiyet alamadan ve gol atamadan ayrılmış oldu. 10 hafta sonunda 12 puan toplayabilen Gladbach puan cetvelinin orta sıralarında kaldı.

Değişiklik gecikince...

51 bin 934 kişinin izlediği Olimpiyat Stadyumu'ndaki maça Mönchengladbach iyi başlasa da golü bulan ev sahibi takım oldu. Gecenin başarılı isimlerinden Weiser'in sağ taraftan ceza alanına yaptığı güzel ortaya aynı güzellikte kafa vuran Kalou takımını 18. dakikada öne geçirdi. Golden sonra ev sahibi takım oyunun üstünlüğünü de ele geçirdi. 30. dakikada İbisevic ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Gladbachlı Patrick Hermann'ın kenarda tedavisi sürerken teknik direktör Andre Schubert değişiklik yapmakta gecikince Berlin temsilcisi 33. dakikada eksik rakibi karşısında farkı 2'ye yükseltti. Gladbach savunmasında Elvedi'nin uzaklaştırmak istediği top Vestergaard'a çarparak Kalou'nun önüne düştü. Fildişili oyuncu da bu ikramı geri çevirmedi ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Golden sonra Gladbach'ta Herrmann'ın yerine oyuna Fabian Johnson dahil oldu. Konuk takım Christoph Kramer'in 39. dakikada ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kart görmesiyle iyice oyundan düştü.

Konuk takım ikinci yarıya eksik çıksa da farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Stindl (53.), Johnson (67.), Vestergaard (76.) ve yine Stindl (78.) ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 84. dakikada yeniden sahneye çıkan Kalou yine Weiser'in güzel ara pasında yaptığı bitirci vuruşuyla maçın 3-0'lık skorunu belirledi. Kalou geçen yıl 6 Kasım'daki Hannover maçından sonra Bundesliga kariyerinde ikinci kez hattrick yapmış oldu.

Mönchengladbach teknik direktörü Andre Schubert "Maça iyi başladık. İyi ataklar da yaptık ancak beklenmedik bir şekilde 1-0 geriye düştük. Ardından kolay top kayıpları yaptık ve iyi bir Hertha karşısında fazla tutunamadık” değerlendirmesinde bulunurken Lars Stindl ise "bizim için kaçırılmış bir akşam oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Buna izin vermemeliydik” diye konuştu.

Hertha Berlin gelecek hafta lige verilecek milli maç arasının ardından 11. haftada, 19 Kasım Cumartesi Augsburg deplasmanına gidecek. Mönchengladbach ise Köln'ü konuk edecek.

10. haftanın programı

Bundesliga'da 10. haftaya cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 17.30'da başlayacak olan maçlarda Bayern Münih Hoffenheim'ı, Bayer Leverkusen'i Darmstadt'ı, Hamburg Borussia Dortmund'u, Ingolstadt Augsburg'u ve Freiburg Wolfsburg'u konuk edecek. Günün son maçı TSİ 20:30'da Eintracht Frankfurt ile Köln arasında oynanacak.

10. hafta pazar günü yapılacak 2 maçla tamamlanacak. TSİ 17:30'da RB Leipzig Mainz'ı ve TSİ 19:30'da Schalke Werder Bremen'i ağırlayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ