ABD'de her üç kadından biri şiddet mağduru



Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı'nın araştırmasına göre, AB'de her üç kadından biri gençlik yaşlarından itibaren fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı. Bu yaklaşık 62 milyon kadın anlamına geliyor. Bunların yüzde 5'i tecavüze uğradığını, yüzde 6'sı da tecavüz girişimine maruz kaldığını dile getirmiş.

Kadınlar için tehdit çoğunlukla evde başlıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 22'si partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakıldığını söylemiş. Kadınlara vurulması, saçının çekilmesi ya da sert nesnelerle saldırılması fiziksel şiddet kapsamında değerlendirildi.

Cinsel şiddet ise tecavüz ya da tecavüz girişimini içeriyor. Hamile kadınların da şiddete maruz kaldığını ortaya koyan araştırmaya göre, çoğu kadın utandığı için polise başvurmaktan kaçınmış. Partneri değil de yabancı bir erkeğin karıştığı tecavüz vakalarında ise polise daha hızlı başvuruluyor.

En yüksek şiddet oranı kuzeyde

En yüksek şiddet oranları ise kuzey Avrupa ülkeleri Danimarka (yüzde 52), Finlandiya (yüzde 47) ve İsveç'te (yüzde 46) çıktı. Polonya, Avusturya ve Hırvatistan ise yüzde 20'lik oranlarla en düşük şiddet oranına sahip. Almanya yüzde 35'lik oranla AB ortalamasının (yüzde 33) üzerinde.

Ancak araştırmayı hazırlayan uzmanlar, elde edilen verilerden hemen nihai bir sonuç çıkarılmaması gerektiğine dikkat çekerek verilerle gerçek saldırıların genellikle uyuşmadığı uyarısında bulundu.

Ayrıca kültürel farklılıklar da kadınların şiddeti ne sıklıkta dile getirdiğini etkiliyor. Cinsiyet eşitliğinin daha güçlü olduğu bölgelerde daha fazla bilinç ve dolayısıyla daha fazla şikâyet söz konusu.

Cinsel tacizin ise şiddetten daha yaygın olduğu belirtiliyor. Özellikle eğitimli ve üst kademelerde çalışan kadınların olayları daha iyi analiz edebilmeleri nedeniyle şikayetlerini dile getirdiklerine dikkat çekiliyor.

Araştırmaya göre, 83 ila 102 milyon kadının cinsel taciz mağduru olduğu tahmin ediliyor. Bu oran AB'de 15 yaş üstü kadınların yüzde 45-55'i ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı Direktörü Morten Kjaerum, “Harekete geçmeliyiz. AB'de çok sayıda kadın acı çekiyor” dedi.

Araştırma için 28 AB ülkesinde 18-72 yaş arası 42 bin kadınla görüşüldü.