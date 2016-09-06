Her çocuğa ilkokul 2042'de mümkün



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2016 Dünya Eğitim Raporu'nu açıkladı. Örgütün tahminlerine göre, dünya genelinde çocukların ilkokul seviyesinde eğitim alabilmesi için daha 25 yıl gerekiyor. BM'nin 17 küresel sürdürülebilir kalkınma hedefi içinde yer alan “herkes için eğitim” hedefine ulaşmanın 2030 yılı için mümkün olmadığı belirtildi.

Almanya'nın Bonn kentinde salı günü açıklanan raporda, dünyanın yoksul ülkelerindeki eğitim sistemi, fırsat eşitliği ve kalite açısından standardın çok gerisinde olduğu vurgulandı. Bu ülkelerde çocuklara ilkokul seviyesinde eğitimin zengin ülkelere kıyasla ancak 100 yıl sonra sunulabileceğine dikkat çekildi.

Raporda refah düzeyi yüksek ülkelerde de eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiği kaydedildi. UNESCO, Avrupa ya da Latin Amerika'daki hiçbir ülkenin 2030 yılına kadar gençlere eğitimlerine devam etme olanağı sunamayacağına dikkat çekti. Raporda, dünya genelinde meslek ya da yüksekokul düzeyinde tüm gençlere eğitim sunulabilmesinin ancak 2084 yılında, orta öğretim seviyesinde eğitim sunulmasının ise dünya genelinde 2059 yılında mümkün olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'daki UNESCO Komisyonu Başkanı Walter Hirche, BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için dünya genelinde eğitime yatırım yapılması çağrısı yaptı. Hirche, ikim değişikliği, yoksulluk ya da azalan su kaynaklarına karşı mücadele edebilmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere eğitimin kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekti.

“Eğitim sayesinde yoksulluk ve ölümler azaltılabilir”

UNESCO Dünya Eğitim Raporu’nda gelecek 15 yıl içinde atılacak her adımın önemli etkisi olacağı belirtilirken, eğitimde sağlanacak ilerlemenin diğer hedeflere ulaşılmasına da yardımcı olacağına yer verildi. Eğitimin yoksullukla mücadelede de belirleyici bir rolü olduğu, eğitimdeki iyileşmenin gelişmekte olan ülkelerde 2030 yılında kişi başına düşen geliri yüzde 75 artırabileceği ve 60 milyon insanın yoksulluktan kurtulmasını sağlayabileceği belirtildi.

Raporda özellikle Afrika'da eğitim alan kadınların sayısının artmasıyla Sahara Bölgesi'nde 2050 ile 2060 yılları arasında 3 milyon 500 bin çocuğun ölümünün önlenebileceğine dikkat çekiliyor.

UNESCO, 2016 Dünya Eğitim Raporu'nda eğitimdeki bölgesel eşitsizliğe de dikkat çekiliyor. Raporda kırsal bölgelerdeki yoksul ailelerin kız ve erkek çocuklarının yalnızca yüzde 1'nin meslek ya da yüksek okul öğrenimini tamamlayabildiği belirtildi.