Her 6 Almandan biri yoksul

"Paritätische Wohlfahrtsverband" adlı yardım kuruluşunun bugün Berlin'de açıkladığı rapora göre, Almanya'da yaşayan insanların yüzde 15,7'si yoksul. Bu da 12 milyon 900 bin kişiye denk geliyor. Raporda böylece Almanya'daki yoksul insanların sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış olduğu belirtildi.

Kurum bunun, Almanya'da son yıllarda bu yönde gözlenen eğilimin bir sonucu olduğunu olduğunu vurguladı.

Paritätische Wohlfahrtsverband, yoksullaşma eğiliminin yalnızca Berlin dışındaki Almanya'nın doğu eyaletlerinde gerilediğini, batıdaki eyaletlerde ise yükseldiğini ortaya koydu.

Paritätische Wohlfahrtsverband'ın düzenli olarak yayımladığı rapor "yoksulluk tanımı" nedeniyle geçen yıllarda sıkça eleştirildi. Bu son rapor da yine eleştirilerin hedefinde. Alman Şehir ve Bölgeler Birliği (DStGB) raporu çok genel kıstaslarla değerlendirmede bulunduğu gerekçesiyle eleştirdi. DStGB yöneticisi Gerd Landsberg Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demecinde, nüfusun ortalama gelirinin yüzde 60'ının altında geliri olanların tamamını peşininen "yoksul" olarak sınıflandırmanın yanlış olduğunu, bu insanların farklı sebeplerden geçici süreyle daha az parayla geçinmek durumda kalıyor olabileceğini söyledi. Landsberg buna yaklaşık 2,8 milyon üniversite öğrencisini örnek gösterdi.

Raporda, nüfusun ortalama gelirinin yüzde 60'ının altında geliri olanlar 'yoksul' olarak tanımlanıyor.

Fakir insanlar daha erken ölüyor

Almanya'daki yardım kuruluşları ayrıca yaşam süresiyle ilgili beklentileri ortaya koyan Alman Robert Koch Enstitüsü'nün araştırmasına da değindi. Buna göre, Almanya'da yoksulluk sınırında yaşayan erkekler, zengin erkeklere göre ortalama 10,8 yıl daha erken ölüyor. Kadınlarda ise bu fark hemen hemen 8 yıl civarında.

Araştırmada bunun başlıca nedenleri arasında kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve alkol tüketimi gibi alışkanlıklar sıralanıyor. Bunun dışında yaşam süresini etkileyen diğer faktörler ise kişinin içinde bulunduğu sosyal faktörler, işsizlik ve kötü çalışma koşulları olarak tanımlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, MK/BÖ