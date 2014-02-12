'Lancet' adlı bilimsel bir dergide yer alan araştırmaya göre, dünya genelinde her 14

kadından biri hayatında en az bir kez kendi partneri dışında bir erkek tarafından ya

tecavüz ya da başka bir şekilde cinsel tacize uğramış.

Araştırmada 56 ülkeden gelen rapor ve rakamları değerlendirildiklerini belirten bilim

insanları, verilerde eksiklikler bulunduğuna ve vardıkları sonucun bu nedenle genel

tabloyu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Araştırmaya katılan

kadınların yüzde 7,2'si eşi ya da sevgilisi olmayan bir erkeğin

cinsel saldırısına uğradığını belirtmiş. En yüksek oranlar yüzde 21 ile Orta Afrika,

yüzde 17,4 ile Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyindeki bölgelerde kaydediliyor.

Ancak cinsel saldırı oranları Avustralya

ve Yeni Zelanda'da da yüzde 16,4'lük oranla

oldukça yüksek düzeyde.

Raporda, Asya'nın güneyinde (Hindistan ve Bangladeş) yüzde

3,3, Kuzey Afrika ve

Ortadoğu'da ise yüzde 4,5 oranında cinsel taciz vakalarının yaşandığına işaret

ediliyor.

Ancak bu bölgelerden gelen rakamlarda hatalar olabileceğine dikkat çeken uzmanlardan

Naeemah Abrahams, bu ülkelerde bölgesel farklılıkların büyük olduğuna ve ayrıca

bazı kadınların kültürleri nedeniyle yaşadıkları cinsel taciz olaylarını dile

getiremediğine işaret etti.

Avrupa'da ise cinsel şiddet oranlarında Litvanya, Ukrayna ve Azerbaycan yüzde 6,9

ile Orta Avrupa (yüzde 10,7)

ve Batı Avrupa'dan (yüzde 11,5) daha geride yer alıyor.

Uzmanlar, Avrupa'dan gelen verilerin daha güvenilir olduğunu belirtiyor.

