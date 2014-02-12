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Yaşam
Deutsche Welle

Her 14 kadından biri...

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her 14 kadından biri cinsel şiddet kurbanı. Ancak bu sadece tahminî bir tablo.

12 Şubat 2014 19:54

'Lancet' adlı bilimsel bir dergide yer alan araştırmaya göre, dünya genelinde her 14
kadından biri hayatında en az bir kez kendi partneri dışında bir erkek tarafından ya
tecavüz ya da başka bir şekilde cinsel tacize uğramış.
Araştırmada 56 ülkeden gelen rapor ve rakamları değerlendirildiklerini belirten bilim
insanları, verilerde eksiklikler bulunduğuna ve vardıkları sonucun bu nedenle genel
tabloyu ortaya koyduğuna dikkat çekti.
Araştırmaya katılan
kadınların yüzde 7,2'si eşi ya da sevgilisi olmayan bir erkeğin
cinsel saldırısına uğradığını belirtmiş. En yüksek oranlar yüzde 21 ile Orta Afrika,
yüzde 17,4 ile Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyindeki bölgelerde kaydediliyor.
Ancak cinsel saldırı oranları Avustralya
ve Yeni Zelanda'da da yüzde 16,4'lük oranla
oldukça yüksek düzeyde.
Raporda, Asya'nın güneyinde (Hindistan ve Bangladeş) yüzde
3,3, Kuzey Afrika ve
Ortadoğu'da ise yüzde 4,5 oranında cinsel taciz vakalarının yaşandığına işaret
ediliyor.
Ancak bu bölgelerden gelen rakamlarda hatalar olabileceğine dikkat çeken uzmanlardan
Naeemah Abrahams, bu ülkelerde bölgesel farklılıkların büyük olduğuna ve ayrıca
bazı kadınların kültürleri nedeniyle yaşadıkları cinsel taciz olaylarını dile
getiremediğine işaret etti.
Avrupa'da ise cinsel şiddet oranlarında Litvanya, Ukrayna ve Azerbaycan yüzde 6,9
ile Orta Avrupa (yüzde 10,7)
ve Batı Avrupa'dan (yüzde 11,5) daha geride yer alıyor.
Uzmanlar, Avrupa'dan gelen verilerin daha güvenilir olduğunu belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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