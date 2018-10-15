Hepsitv'de ‘Bu Su Hiç Durmaz' konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)- HEPSİBURADA’NIN Youtube kanalı Hepsitv’nin ilk yayını gerçekleşti. Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, müzisyen Bülent Ortaçgil ve yazar Mahmut Çınar ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hepsiburada, yeni Youtube kanalı Hepsitv ile farklı alanlara yönelik içerikler yayınlamaya başladı. Hepsitv’de yayınlanmaya başlayan yeni programın moderatörlüğünü Yekta Kopan üstlendi.

Kopan’ın ilk konukları müzisyen Bülent Ortaçgil ve Ortaçgil’i anlatan “Bu Su Hiç Durmaz” kitabının yazarı Mahmut Çınar oldu. Kitap üzerine yapılan söyleşide Ortaçgil, Çınar’ın kendisini anlatan kitabı başta neden yazmak istediğini tam olarak anlamadığını ve bu nedenle çekimser olduğunu ancak sonrasında kitabın tamamen şarkılarıyla ilgili olacağını öğrenince yardımcı olmaya ikna olduğunu belirtti.

KİTAP İKİ BUÇUK SENEDE TAMAMLANDI

Bülent Ortaçgil’in desteğiyle, kitabı yazmaya 2016 yılının Ocak ayında başladığını belirten Çınar, Temmuz 2018’de kitabı ancak tamamlayabildiğini söyledi. Çınar, “Haftada en az iki veya üç kere bir araya gelerek kitap üzerinde uzun süre çalıştık. Kitapta Ortaçgil’in bilinmeyen yönlerine de değindik” dedi.

Bülent Ortaçgil’in bütün şarkılarını bilen Mahmut Çınar, Ortaçgil’in ilk başta tiyatroya ilgi duyduğunu ancak sanatçının sonrasında amatör kalırım korkusuyla müziğe yöneldiğini de kitapta ortaya çıkardı.

ORTAÇGİL: KİTAP GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEM OLDU

Programda Yekta Kopan’ın “Geçmişle bir yüzleşme oldu mu?” sorusuna ‘kitapla birlikte geçmişe döndüğü’ cevabını veren Ortaçgil, “Geçmiş gözümde bir kez daha canlandı ve bu durumdan keyif aldım” dedi.

Kitabın yazımı sırasında her şeyi olduğu gibi anlatan Bülent Ortaçgil, kitap basılmadan önce son bir kez daha okuduğunu belirtti.

Mahmut Çınar kitabında, Sezen Aksu, Banu Güven, Cihan Barbur, Orhan Kahyaoğlu, Bendeniz gibi sanatçıların Bülent Ortaçgil ile ilgili düşüncelerine de yer verdiğini ekledi. Kitabın önsözünü Haydar Ergülen’in yazdığını vurgulayan Çınar, okuyucuların kitapta Bülent Ortaçgil’in 1969’dan beri gerçekleştirdiği turne programları ile ilgili bilginin yanı sıra, sözler ve küçük notların bulunduğu defteri bulabileceklerinin de altını çizdi.

“Bu Su Hiç Durmaz” kitabı Ortaçgil severler için Hepsiburada’da satışta.

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