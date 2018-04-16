T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hepsiburada Global Girişimcilik Kongresi'nde

İSTANBUL, (DHA) - E-TİCARET platformu Hepsiburada, 16-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve sponsorluğunu da üstlendiği Global Girişimcilik Kongresi’nde, e-ticaretin dönüşümü ile gelecek potansiyeli hakkında görüş ve tecrübelerini aktaraca

16 Nisan 2018 18:32

İSTANBUL, (DHA) - E-TİCARET platformu Hepsiburada, 16-19 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve sponsorluğunu da üstlendiği Global Girişimcilik Kongresi’nde, e-ticaretin dönüşümü ile gelecek potansiyeli hakkında görüş ve tecrübelerini aktaracak.

Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner kongrenin açılış gününde yapacağı konuşmada dijitalleşmenin sosyal etkisi üzerine görüşlerini aktaracak.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik ekosistemi paydaş toplantısı olarak kabul edilen Global Girişimcilik Kongresi (Global Entrepreneurship Congress - GEC), 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 170’i aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı kongreye, yaklaşık 250 uluslararası uzman konuşmacı da görüş ve tespitleriyle katılıyor.

Global Girişimcilik Konferansı’nın açılış gününde Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de bir konuşma yapacak. Boyner konuşmasında, dijital dönüşümün sosyal yanına değinerek tüketici beklentileri, büyük veri ve yapay zeka kullanımı ile ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili konulara değinecek. 

\'Global Bir Ekosistem İnşa Etmek\' sloganıyla düzenlenen bu yılki zirvenin gold sponsorlarından olan Hepsiburada ise 17 Nisan günü gerçekleştirilecek 6 seanstan biri olan \'Dijital Ekonomi\' seansını üstlenerek 4 farklı oturum gerçekleştirecek.

\'Dijital Ekonomi’nin Sonrası\' başlıklı oturumunda, e-ticaretin ve dijital ekonominin geleceği konusundaki görüşleriyle Hepsiburada CEO’su Hein Pretorius da yer alacak. Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ise pazarlama ve reklam teknoloji trendlerinin, pazarlama dünyasının değişen düşünce yapısının ele alındığı panelde konuşmacı olacak.

Hepsiburada’nın sahiplendiği oturumlardan bir diğerinde Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler moderatörlüğünde dijital pazaryerleri konuşulacak, büyüklükleri ve artan önemleri ile dijital pazaryerlerinin fırsatları, avantajları ve trendler tartışılacak. 

(FOTOĞRAF)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAETİCARETHepsiburadaNisanGlobal Girişimcilik KongresindeeticaretinDoğan Online KurucusuHepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan BoynerDünyanınGlobal Girişimcilik Kongresi Global Entrepreneurship CongressGECGlobal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24