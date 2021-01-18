Hepsi grubundan Cemre Kemer hamile

Üç hafta önce evinde sade bir törenle evlenen Hepsi grubunun eski solisti Cemre Kemer, Instagram'dan şişen karnını gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

Üç hafta önce sevgilisi Emir Medina ile evlenen Hepsi grubundan Cemre Kemer’in, bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solisti Cemre Kemer, 2020 yılı biterken tam bir sürpriz yaptı ve sevgilisi Emre Medina ile nikah masasına oturdu. Kemer, uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile 23 Aralık'ta aile arasında bir tören düzenledi.Cemre Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…” demişti.

Kemer, sosyal medya hesabından takipçileriyle karnının belirginleştiği bir fotoğraf paylaştı. Koronavirüs nedeniyle evinde sade bir törenle evlenen Kemer'in hamile olduğu iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Kemer, çıkan karnını takipçileriyle paylaşarak hamile olduğunu doğruladı.