

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Kapısı önünde Türk ve Müslüman kuruluşların düzenlediği gösteride terör ve yükselen İslam karşıtı hareketler kınandı. Berlin’deki Fransız Büyükelçiliği’ne çelenk bıraktıktan sonra Brandenburg Kapısı önünde bir konuşma yapan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, şiddet ve hoşgörüsüzlüğe karşı birlik çağrısı yaparak, “Hepimiz Almanyayız” dedi. Paris’te 17 kişinin öldüğü terör saldırılarını kınayan Mazyek, kimsenin dinimizi suistimal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Dinlerarası birlik mesajı

Mazyek’in ardından Alman Katolik ve Protestan kiliselerinin temsilcileri de konuşma yaparak dinler arasında birlik mesajı verdi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanvekili Abraham Lehrer ise genç Müslümanlar arasında antisemitizm ve Kuran’ın radikal yorumlarının yayılmasının önlenmesi için Müslüman siyasi ve dini önderlerin nüfuzlarını kullanmaları çağrısı yaptı.

Paris’teki terör saldırılarında yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Son konuşmayı Cumhurbaşkanı Joachim Gauck yaptı. Almanya'da yaşayan Müslümanlara, dini fanatizme karşı duruşları nedeniyle teşekkür eden Gauck, aşırıcılık ve yabancı düşmanlığına karşı birlik çağrısında bulundu. Gauck, göçün Almanya’da çeşitlilik yarattığını belirterek, “Bizi bölmelerine izin vermeyiz” diye konuştu. Alman milli marşına atıfla “Birlik, Hukuk ve Özgürlük” vurgusu yapan Gauck, göçmenlerle yerli toplum arasındaki mesafenin nadiren aşılabildiği eleştirisinde de bulunarak, “Nasıl burada bir arada ayakta duruyorsak, aynısını tüm toplum için de arzu ederim” dedi. Gauck da ‘Hepimiz Almanyayız” ifadesini kullandı.

Almanya Türk Toplumu ve Müslümanlar Merkez Konseyi’nin düzenlediği gösteriye Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı. Toplam katılımcı sayısı polis verilerine göre yaklaşık 10 bin olarak kaydedildi.