Henry Onyekuru'dan veda paylaşımı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

Galatasaray'da 3. kiralık dönemini geçiren Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Kırmızılı kulübe veda etti.

24 yaşındaki oyuncu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı.

Galatasaray, 11 Haziran'da sona eren opsiyonu kullanmamayı tercih etti.

Henry Onyekuru, Galatasaray'da 71 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 22 gol kaydederken 12 asist yaptı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayarak kulüp kariyerindeki 2 kupayı da burada elde etti.