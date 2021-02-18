Henry, İngiltere'ye dönmeye yakın

Arsenal ve Fransa Milli Takımı'nın efsanelerinden Thierry Henry, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'un yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig’e geçen sezon veda ettikten sonra Eddie Howe ile yollarını ayıran Bournemouth, kötü sonuçların ardından Jason Tindall’ı görevden aldı. Takımın, kulübeye Henry'yi getirmek için yoğun girişimlerde bulunduğu konuşuluyor.

Antrenörlük kariyerine 2015 yılında Arsenal Kulübü’nün altyapısında görev alarak başlayan Henry, ardından Belçika Milli Takımı’nda teknik direktör Roberto Martinez’in yardımcısı oldu.

43 yaşındaki Thierry Henry, teknik direktörlük kariyerine de Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco’nun başına geçerek başladı. 20 maçın ardından görevden ayrılan Henry, 14 Kasım 2019 yılından bu yana MLS takımlarından Motreal Impact’i yönetiyordu.

Bournemouth 46 hafta oynanan ligde 29 maç sonunda 46 puanla 6. sırada yer alıyor.