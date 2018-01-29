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Spor

Henrique Almeida Giresunspor'da

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - AKIN Çorap Giresunspor Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Henrique Almeida ile anlaşma sağladı

29 Ocak 2018 19:04

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) - AKIN Çorap Giresunspor Brezilya\'nın Gremio takımında forma giyen Henrique Almeida ile anlaşma sağladı.
Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, görüşme için İstanbul’a davet ettiği Almeida ile sağlık kontrolünün ardından anlaşma sağladıklarını kaydetti. Başkan Bozbağ, Almeida ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştıklarını ifade ederek, 26 yaşındaki forvet oyuncunun Sao Paulo, EC Vitoria, Granada, Sport Recife, Botafogo, Bahia, Coritiba takımlarında da forma giydiğini Beşiktaşlı Talisca’nın da eski takım arkadaşı olduğunu belirtti.

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