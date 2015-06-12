Henri Barkey: Seçimi AKP değil, Erdoğan kaybetti

Uluslararası İlişkiler Uzamanı Prof. Henri Barkey, Türkiye’nin genel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Prof. Barkey, Kaybedenin aslında AKP değil, Erdoğan olduğunu söyledi.



ABD’nin önemli düşünce kuruluşlarından Wilson Center’da gerçekleşen ‘Türkiye: Parlemento seçimleri ve sonrası’ konulu panelde konuşan Barkey, “Bu sonuçlar AKP için bir mağlubiyet değil, bu Erdoğan’ın mağlubiyeti. AKP hala birinci parti. Erdoğan müthiş stratejik hatalar yaptı, meydanlara çıktı, anayasayı ihlal etti, yasaları ihlal etti. Erdoğan’ın en büyük hatası, anayasayı değiştirmemek ve yüzde 10 barajını kaldırmamak oldu. HDP, bu yüzde 10 barajı sayesinde kazandı. Eğer baraj olmasaydı bu kadar destek toplayamazlardı.” dedi. Erdoğan’ın seçimlerde güç kaybettiğini ifade eden Barkey, “Erdoğan yaralı bir kaplan ve savaşmaya devam edecek.” dedi.

Barkey, seçim sonuçlarının Türkiye’nin eski günlerine döneceği, merkez solun yeniden güçleneceği ve demokrasinin geleceği şeklinde yorumlandığını belirterek “Ben bunu söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun çok başarılı bir kampanya yürüttüğünü söyleyen Barkey, CHP’nin oy kaybettiğinin farkında olmasına rağmen HDP’yi karşısına almadığını belirtti. Barkey, “Eğer bu seçimin bir kazananı varsa o da Demirtaş’dır.” dedi.

'HDP Türk solunu birleştirebilir'





Orta Doğu Enstitüsü Kurucu (Türkiye Prorejesi) Müdürü Gönül Tol, seçim sonuçlarının HDP için tarihi bir başarı olduğunu ifade etti. HDP’ye başarıyı, Demirtaş’ın demokratikleşme üzerine yoğunlaşması ve kullandığı kapsayıcı üslubun getirdiğini belirten Tol, “Demirtaş,1950’den beri merkez sağ partiye oy veren muhafazakar Kürt seçmenin Kobani olayları esnasında AKP’nin Kürtleri temsil etmediğini anlamasından ve Batı’daki liberal seçmenin AKP karşıtlığından faydalandı.

HDP’nin liberallerden önemli ölçüde oy topladığını ifade eden Tol, “Liberaller, Demirtaş ve HDP’nin Kürtlerin radikal taleplerinin önüne geçebileciğini düşündükleri için oy verdi.

Bu mağlubiyet değil, sadece bir 'kayıp'

Bir diğer konuşmacı Orta Doğu Uzmanı Steven Cook ise seçim sonuçlarının AKP için bir mağlubiyet olmadığını savundu. “AKP’nin daha önceki başarılarına baktığımızda bu seçim sonuçları bir mağlubiyet değil sadece bir ‘kayıp’. AKP hala birinci parti.” diyen Cook, “Erdoğan bu sonuçlardan Davutoğlu’nu sorumlu tutmaya çalışsada bu açık bir şekilde kendi suçu.” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın ne yapacağının merak konusu olduğunun altını çizen Cook, “Ben olsam Erdoğan’ı yok saymazdım. Bir sonraki adımını izlemek enteresan olacak.” dedi.



Kendisine yöneltilen “Asker yeniden politikaya müdahil olur mu?” sorusuna “Askerin politikaya müdahale edebilmesi için sivil halkın desteğini alması gerekir. Türkiye bunu aştı artık.” sözleriyle cevap veren Cook, Türkiye’nin dış ilişkiler politikasında ise büyük bir değişiklik beklemediğini ifade etti.

