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Dünya
Deutsche Welle

Hem yaptırım hem de süre

Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi. Ancak Moskova’nın tutumunu değiştirmesi halinde yaptırımların gözden geçirilebileceği açıklandı.

09 Eylül 2014 12:36


Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Brüksel'de yaptığı açıklamada yaptırım paketinin ulusal hükümetler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Yeni yaptırımların önümüzdeki günlerde devreye gireceğini belirten Van Rompuy, “Bu, ateşkes anlaşmasının ve barış planının hayata geçirilip geçirilmediğini değerlendirmemiz için bize zaman tanıyacak” dedi. Van Rompuy, AB'nin Ukrayna'nın doğusundaki duruma göre yaptırımları yeniden değerlendirebileceğini ifade etti. Çarşamba günü konunun tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara askeri destek vermekle suçluyor. Yürürlüğe girecek ekonomik yaptırımlar, kamu bankalarına, silah ve petrol şirketlerini de kapsıyor. Avrupa Birliği bu kuruluşların krediye erişimini zorlaştırmayı hedefliyor. Ayrıca petrol çıkarma amacıyla kullanılan teknolojilerde ihracat yasağının kapsamının genişletilmesi, askeri amaçlı kullanılabilen cihazların ihracatının sınırlandırılması gibi önlemler bulunuyor. 20 kişinin banka hesaplarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi de yaptırımlar arasında. Bu kişiler arasında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler, Rus siyaseti ve ekonomisindeki kimi kanaat önderlerinin olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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