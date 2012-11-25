'Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi' kuruldu

Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) ile Yeşiller Partisi "Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi" adı altında birleşti.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kuruluş Kongresi"ne KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, eski milletvekili Ufuk Uras, EDP Genel Başkanı Ferdan Ergut, Yeşiller Partisi Başkanı Kemal Tuncaelli katıldı.

Divan başkanlığına Bülent Aydın'ın seçildiği kongrede konuşan Ferdan Ergut, yeni partinin sıradan bir hükümet eleştirisinin sol siyaset anlamına gelmediğini bilen bir parti olacağını söyledi.

Ergut, "Sonuç olarak bütün bir sistemle hesaplaşmayı önüne koymuş bir parti kuruyoruz. Bu anlamıyla Türkiye'nin en radikal partisini kuruyoruz" dedi.

Mevcut iktidara alternatif bir siyasetin var olan muhalefet zihninden çıkamayacağını öne süren Ergut, muhalefetin yeni bir zeminde şekilleneceğini ifade etti.

Kemal Tuncaelli de ekolojik yeşil sol bir siyasete Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ve yeşil sol siyaseti birlikte inşa etmeye geldiklerini bildirdi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, siyaset kurumunun bunalım içerisinde olduğunu iddia eden, özellikle sol siyasette bir dilsizleşme yaşandığının görüldüğünü savundu.

Konuşmaların ardından yeni partinin adı kurucular tarafından "Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi" olarak belirlendi.