Hem güldürdü hem üzdü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - GERİDE bıraktığımız 2017 yılı, Ege\'de takım sporlarında hem unutulmaz mutluluklar yaşatırken hem de acı hatıralar bıraktı. Yılın en büyük sevinçleri, Göztepe ve Altay\'ın Antalya\'da oynadıkları Play-Off finallerinden kupayla dönmeleri oldu. Amatör kümeye kadar gerileyip küllerinden doğan Göztepe, Antalya\'da 4 Haziran\'da Eskişehirspor\'la oynadığı Play-Off finalini seri penaltı atışlarıyla kazanıp 14 yıl sonra Süper Lig\'e dönerek onbinleri sokağa döktü. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig\'de de 2017\'de çıktığı ilk yarı maçlarında müthiş bir performans sergileyerek devreyi 6\'ncı sırada, Avrupa hedefiyle bitirdi. Tarihinde ilk kez 3\'üncü Lig\'e kadar düşen Altay, 14 Mayıs\'ta Kocaelispor\'la oynadığı Play-Off finalini kazanıp 2\'nci Lig\'e çıktı. Siyah-beyazlılar, 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta da ilk yarıyı 2\'nci sırada, şampiyonluk yarışında noktaladı.

2017 yılını futbolda 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Menemen Belediyespor, 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3\'üncü Grup\'ta ise Utaş Uşakspor, lider bitirdi. Ege\'nin profesyonel liglerdeki 9 futbol takımı ise sezonun ilk periyodunu düşme korkusuyla geçti. Süper Lig\'de üst üste 9 maçtır kazanamayan Akhisarspor, düşme barajının 4 puan üzerinde. TFF 1\'inci Lig\'de Denizlispor ile 9 puanı silinen Manisaspor, ilk devre ve 2017\'yi düşme hattında tamamladı. 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 3 puanı silinen Bucaspor, Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor ve 6 puanı silinen, yönetimin de istifasıyla kaosa sürüklenen Karşıyaka düşme hattında yer aldı. Bu grupta Fethiyespor da sıkıntı yaşıyor. 3\'üncü Lig\'de ise Bergama Belediyespor ve geçen sezon şok bir şekilde 2\'nci Lig\'e veda eden Aydınspor 1923, yine düşme-kalma yarışında.

POTADA KABUS YILI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 2017 yılı, Ege ekiplerine mutluluk getirmedi. Henüz 2015\'te şampiyon olan Pınar Karşıyaka, geçen sezon 8 yıl sonra ilk kez Play-Off\'a kalamadı. Best Balıkesir, ligdeki tek sezonluk mücadelenin ardından 2017\'de küme düşerken Muratbey Uşak son anda kurtuldu. Bu sezona da beklediği gibi başlayamayan Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak, yılı düşme korkusuyla kapattı. Uşak\'ın son sırada olduğu ligde uzun süre dibe demir atan Karşıyaka da düşme barajına çok yakın konumda. Kadınlarda geçen sezon tarihinde ilk kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne çıkan Bornova Beckerspor\'un mutluluğu uzun sürmedi. Ligde oynadığı 12 maçı da kaybeden İzmir temsilisi, 2017\'yi düşme hattında son sırada bitirdi.

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