Hem gönülleri hem de maçı kazandı

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, takımının Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Altınordu ile yaptığı maçta centilmence bir harekete imza attı.

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pendik Stadı'nda oynanan ve ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, fair-play örneği sergileyerek karşılaşmaya damga vurdu.

Altınordu, karşılaşmadaki ilk değişikliğini, 62. dakikada Berkay Görmez'in yerine Kerim Alıcı'nın girmesiyle gerçekleştirdi. 66 ve 79. dakikalarda iki oyuncu daha değiştirerek, üç oyuncu değişikliği hakkını da kullanan konuk ekipte, sonradan oyuna dahil olan Kerim Alıcı, 82. dakikada rakibiyle çarpıştığı pozisyonda başından yaralandı. Altınordu, Kerim Alıcı'nın oyuna devam edememesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Altınordu'nun 10 kişi kalmasının ardından fair-play örneği göstererek oyuncusu Ahmet Yazar’ı oyundan aldı. Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10'ar kişiyle tamamladı.

Bu arada, hastaneye kaldırılan Kerim Alıcı'nın yapılan kontrollerinde önemli bir duruma rastlanmadığı, bir süre müşahede altında tutulacak oyuncunun, daha sonra taburcu edileceği açıklandı.

Altınordu'dan yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu, Pendikspor maçında oyuncumuz Kerim Alıcı’nın sakatlanmasının ardından takımımız sahada 10 kişi kalınca kendi oyuncusunu da kenara alıp karşılaşmanın 10’a 10 tamamlanmasını sağlayan Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer’e teşekkür etti.

Pendikspor’un maçın her dakikasında fair-play örneği davranışlar sergilediğini vurgulayan, taç atışlarının bile el değiştirmesini sağladığını belirten Eroğlu, “Futboldun doğasında kazanmak veya kaybetmek var. Hepsi unutulur gider. Ancak bu tarz davranışlar, maçın sonucunun önüne geçerek tüm ülkemize örnek olur. Pendiksporlu futbolcular ve meslektaşım Sinan Yücer, bu açıdan çok güzel örnekler verdi. Kendilerine teşekkür eder, bu tarz hareketlerin ülkemiz geneline yayılmasını dileriz” dedi.

Ne olmuştu?

Maçın 82. dakikasında rakibiyle çarpışan Kerim Alıcı, başından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Üç oyuncu değişiklik hakkını kullanan kırmızı-lacivertli takımımız sahada 10 kişi kalınca Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Yücer de fair-play örneği göstererek 3 oyuncu değiştirme hakkı bitmesine rağmen kendi oyuncusu Ahmet Yazar’ı oyundan aldı. Böylelikle maçın son 8 dakikasını iki takım da 10’ar kişi tamamladı"