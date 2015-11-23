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Dünya
Deutsche Welle

Helmut Schmidt'e veda

10 Kasım'da ölen eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt için Hamburg'da tören düzenleniyor.

23 Kasım 2015 11:08

96 yaşındayken 10 Kasım'da hayata gözlerini yuman eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt için Hamburg'da devlet töreni düzenlenecek. Politikacı ve yayıncı Helmut Schmidt'in anısına düzenlenecek törene bin 800 davetli katılacak. Törene katılacaklar arasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel ile siyasetçiler ve yabancı konuklar da bulunuyor. Schmidt ile dostlukları uzun yıllara dayanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de törene katılacak.

Büyük törenin ardından Helmut Schmidt'in naşı askerler tarafından tören kıtasının bulunduğu yere taşınacak ve buradan polis korteji eşliğinde belediye sarayına getirilecek. Helmut Schmidt'in cesedi yakılacak ve külleri aile kabristanında toprağa verilecek.

Tören Hamburg belediye sarayındaki davetle son bulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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