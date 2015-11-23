Helmut Schmidt'e veda

96 yaşındayken 10 Kasım'da hayata gözlerini yuman eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt için Hamburg'da devlet töreni düzenlenecek. Politikacı ve yayıncı Helmut Schmidt'in anısına düzenlenecek törene bin 800 davetli katılacak. Törene katılacaklar arasında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel ile siyasetçiler ve yabancı konuklar da bulunuyor. Schmidt ile dostlukları uzun yıllara dayanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d'Estaing ve eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger de törene katılacak.

Büyük törenin ardından Helmut Schmidt'in naşı askerler tarafından tören kıtasının bulunduğu yere taşınacak ve buradan polis korteji eşliğinde belediye sarayına getirilecek. Helmut Schmidt'in cesedi yakılacak ve külleri aile kabristanında toprağa verilecek.

Tören Hamburg belediye sarayındaki davetle son bulacak.