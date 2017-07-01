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Dünya
Deutsche Welle

Helmut Kohl için Almanya’da dini tören

Avrupa Parlamentosu’nda yapılan devlet töreninin ardından cenazesi Almanya'ya getirilen Helmut Kohl için Speyer kasabasındaki katedralde dini tören düzenlenlendi

01 Temmuz 2017 23:22

16 Haziran’da hayatını kaybeden Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl için Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu’nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen devlet töreninin ardından, akşam da Almanya’nın Speyer kasabasında dini tören düzenleniyor.

 

Cenaze helikopter ve gemi ile taşındı

 

AP'deki törenin ardından Kohl’ün cenazesi helikopterle memleketi Ludwigshafen’a getirildi. Halk tarafından karşılanan cenaze, Ludwigshafen’da Mainz adını taşıyan gemiye konuldu ve Ren Nehri üzerinden Speyer’e getirildi.

Katolik olan Kohl için Speyer Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenini Piskopos Karl-Heinz Wiesemann yönetiyor. Strasbourg'daki törende olduğu gibi, Speyer'deki ayine de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra Avrupa ve dünyadan çok sayıda siyasetçi katılıyor. Yaklaşık bin beş yüz davetlinin yer aldığı törende Kohl’ün eşi Maike Kohl-Richter, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın arasında oturuyor.

Kohl'ün cenazesi, Speyer Katedrali’nde düzenlenen dini ayinin ardından ailesi ve yakın arkadaşlarının katılacağı törenle Speyer’deki St. Bernhard Kilisesi’nin yanındaki mezarlıkta defnedilecek.

 

Aile içi anlaşmazlık

 

Helmut Kohl’ün cenaze törenine aile içindeki anlaşmazlık gölge düşürdü. Kohl'ün iki oğlu da Strasbourg’daki devlet töreninin yanı sıra Speyer’deki dini ayine de katılmadı.

Kohl’ün büyük oğlu Walter, babası için Almanya’nın başkentinde, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının sembolü olan Brandenburg Kapısı’nda bir devlet töreni düzenlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Walter ayrıca babasının, memleketi Ludwigshafen’da annesi ve Kohl’ün ilk eşi Hannelore’nin yanına defnedilmesini istiyordu.

Ancak Kohl’ün son eşi Maike Kohl-Richter bu talebi reddederek, Avrupa düzeyinde devlet töreni düzenlemesi konusunda ısrar etmişti.

 

16 yıl başbakanlık yapmıştı

 

Almanya’nın birleşmesini sağlayan ve Avrupa Birliği’nin günümüzdeki şeklini alması için çaba gösteren Helmut Kohl, uzun süren hastalığının ardından 87 yaşında Ludwigshafen’da hayatını kaybetmişti. 1982-1998 yılları arasında başbakanlık yapan Kohl, Almanya’da bu görevi en uzun sürdüren liderdi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/epd, JD/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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