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HDP'nin "Barış mitingi" (1)

  Çağatay KENARLI-Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlediği  'Barış, Özgürlük ve Adelet' mitingine katılımlar başladı

10 Eylül 2017 18:27


 

Çağatay KENARLI-Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği  \'Barış, Özgürlük ve Adelet\' mitingine katılımlar başladı. Polis ekipleri Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak giriş bariyeri oluşturdu. Çevik kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulunduruldu. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana
alındı. Katılımcılar, İncirli Caddesi\'nden Özgürlük Meydanı\'na kadar gruplar halinde yürüyerek alana ulaştı.

(FOTOĞRAF)

 

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