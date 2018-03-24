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HDP'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan'a yurt dışına çıkış yasağı da getirildi

24 Mart 2018 00:57

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından yargılandığı davada 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aynı davada yargınlanan HDP Van Milletvekili  Adem Geveri' ise beraat etti.

HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan ve Adem Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Botan'ı 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Botan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, Geveri'nin beraatine karar verdi.

Botan hakkında dün (22 Mart) 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı'na gönderildiği belirtilmişti.

 

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