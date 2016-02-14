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HDP'li başkan tutuklandı

Timurtaş 15 Ocak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lıya yardımcı olduğu iddiasıyla evinde gözaltına alınmıştı

14 Şubat 2016 22:54

PKK'lılara yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Siirt HDP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Timurtaş, tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 15 Ocak'taki operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lıya yardımcı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan ve evinde gözaltına alınan Timurtaş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Timurtaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklandı

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