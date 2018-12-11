HDP'den gözaltı tepkisi

VAN, (DHA)- VAN HDP İl Başkanlığı\'nda, Diyarbakır Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için başlatılan açlık grevindeki 14 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak; partinin il örgütü tarafından basın açıklaması yapıldı.

HDP Van il eşbaşkanları Yadişen Karabulak, Ümit Dede, DBP Van il eşbaşkanları Ayla Tarhan, Ökkeş Kava\'nın katıldığı basın açıklamasına katılan HDP Van Milletvekili ve MYK Üyesi Bedia Özgökçe Ertan, tecridin bir insanlık suçu olduğunu iddia ederek şöyle dedi:

\"Leyla Güven’in direnişini selamlıyoruz. Bu onurlu direnişe destek vermek amacıyla Van’da, Diyarbakır’da ve Batman’da açlık grevi başlatan kadınlara yönelik ağır müdahaleler olmuştur. Dünden beri il binalarımız kuşatma altına alınmıştır ve bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizleri kriminalize etmeye çalışan emniyet mensuplarını bir kez daha kınıyoruz. Açlık grevine giren 14 arkadaşımız şu anda gözaltında ve açlık grevine gözaltında da devam ediyor.\"



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